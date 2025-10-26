Xã hội Khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh Tối qua (25/10), tại Trung tâm triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh”. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia, mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tham dự khai mạc hội chợ. Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Diễn ra từ 25/10 đến 4/11, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất-2025 thu hút hơn 2.500 doanh nghiệp đến từ 34 tỉnh, thành phố trong nước và doanh nghiệp quốc tế tham gia. Trong đó, có khoảng 100 doanh nghiệp nước ngoài đến từ nhiều châu lục.

Gian hàng Nghệ An được trưng bày tại Hội chợ. Ảnh: Hoàng Hiếu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Hiếu

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 là sự kiện kinh tế, văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam; Góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và 2 con số trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức khi chỉ trong thời gian ngắn đã chuẩn bị chu đáo một sự kiện quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, phải huy động sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị.

Theo Thủ tướng, Hội chợ đã đạt được “06 nhất” gồm: Quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất. Thủ tướng khẳng định, Hội chợ mùa Thu là minh chứng sinh động cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá và tầm vóc thời đại của đất nước. Đồng thời là biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tham quan gian hàng của Nghệ An. Ảnh: Hoàng Hiếu

Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, hội chợ còn là cơ hội thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Đây cũng là không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối, tiêu dùng được khơi thông, hợp tác đầu tư được mở rộng. Người dân và du khách không chỉ đến để trải nghiệm, mua sắm hàng Việt chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật phong phú, đặc sắc của Việt Nam và các quốc gia bạn bè.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước thăm gian hàng của Nghệ An tại Hội chợ. Ảnh: Hoàng Hiếu

Hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm - vì một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 thu hút hơn 2.500 doanh nghiệp đến từ 34 tỉnh, thành phố trong nước và doanh nghiệp quốc tế tham gia.



Toàn bộ hội chợ có 3.000 gian hàng và hơn 10.000 sản phẩm được trưng bày, giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Song hành cùng các sự kiện hội nghị kết nối giao thương, diễn đàn xúc tiến thương mại, talkshow doanh nghiệp, còn có chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật, điện ảnh, trình diễn thời trang, thể thao, thi đấu game, ẩm thực đặc sắc. Việc tổ chức thành công Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất-2025 sẽ tạo nền tảng cho việc hình thành chuỗi hội chợ bốn mùa “Xuân-Hạ-Thu-Đông” thường niên, trở thành điểm đến xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển công nghiệp văn hoá quan trọng của Việt Nam, hướng tới vươn tầm quốc tế.

Gian hàng của Nghệ An đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu đến du khách nhiều thông tin hữu ích, góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Hiếu

Gian hàng tỉnh Nghệ An mang đến Hội chợ nhiều sản phẩm công nghiệp, công nghiệp nông thôn và OCOP tiêu biểu, độc đáo đến từ 25 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Cùng với khu vực trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, gian hàng du lịch Nghệ An đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu đến du khách nhiều thông tin hữu ích, góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An, điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với bạn bè trong nước và quốc tế. Mỗi gian hàng của tỉnh Nghệ An tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 không chỉ để giới thiệu sản phẩm, mà còn kể một câu chuyện văn hóa, về con người, về vùng đất, về khát vọng vươn lên của xứ Nghệ trong dòng chảy hội nhập.

Đặc biệt, tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025, cuốn sách “Người xứ Nghệ” của nhà báo Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm chủ biên được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chọn đại diện cho các nhà xuất bản để tặng cho Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội chợ./.