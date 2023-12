Khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 5/12, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp thường lệ cuối năm).

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ĐBQH tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn 2 nhóm nội dung: Nhóm 1: “Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các Tổng đội Thanh niên xung phong. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý, hiệu quả sử dụng đất trong thời gian tới”; Nhóm 2: “Giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Kỳ họp cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các vị ĐBQH Đoàn ĐBQH tỉnh dự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Kỳ họp thường lệ cuối năm là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, khối lượng công việc lớn.

"Với trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm đã được tích lũy sau gần một nửa nhiệm kỳ HĐND tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách của người đại biểu Nhân dân, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ", Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần dân chủ, tích cực thảo luận tại tổ và hội trường, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được HĐND tỉnh mời dự kỳ họp tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của kỳ họp.

Kỳ họp diễn ra từ chiều 5/12 đến ngày 7/12/2023. Báo Nghệ An sẽ tường thuật kỳ họp trên các ấn phẩm nhật báo, Báo Nghệ An điện tử www.baonghean.vn; và các nền tảng số Facebook, Youtube, Tiktok Báo Nghệ An.

Để phục vụ cử tri và nhân dân theo dõi, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị tới kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thông báo các số điện thoại đường dây nóng phục vụ kỳ họp như sau: 02383.598828; 02383.598747; 02383.598800.

(Baonghean.vn tiếp tục cập nhật)