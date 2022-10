Khai mạc Phiên thứ nhất Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022-2027

(Baonghean.vn) - Sáng 1/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc Phiên thứ nhất với sự tham gia của 350 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII có chủ đề “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác; xây dựng Đoàn vững mạnh; khơi dậy khát vọng, trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, vượt khó của thanh niên xứ Nghệ; Đoàn kết - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển góp sức trẻ xây dựng Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 450 người, trong đó, có 350 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời. Trong đó, đại biểu nam có 203 đồng chí (59,4%), đại biểu nữ có 139 đồng chí (40,6%); Đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có 265 đồng chí (77,4%); Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 59 đồng chí (17,2%).

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII là sự kiện chính trị lớn của tuổi trẻ, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An.

Đại hội diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đang tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, triển khai Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Nghệ An, quyết tâm đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An có 35 đơn vị Đoàn cấp huyện trực thuộc. Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, tuổi trẻ Nghệ An luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống văn hóa và hiếu học của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó, tham gia đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hướng về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh đã tích cực thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội. Các cơ sở Đoàn triển khai đồng loạt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội. Thông qua các hoạt động phong phú, thiết thực của tuổi trẻ đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, làm bừng lên tinh thần xung kích tình nguyện trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu.

Trước đó, 1.069/1.069 đơn vị Đoàn cấp cơ sở và 35/35 đơn vị Đoàn cấp huyện ở Nghệ An tiến hành Đại hội thành công với nhiều dấu ấn sáng tạo, đổi mới. Đại hội Đoàn các cấp thành công tốt đẹp đã tạo khí thế mới tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Với 3 phiên diễn ra trong 2 ngày (1 - 2/10), Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XVII; Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt trong Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương đề nghị, các đại biểu dự Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ, tích cực tham gia các nội dung trong chương trình Đại hội. Thực hiện nghiêm túc chương trình, nội quy, quy chế Đại hội; tích cực tham gia ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện với tinh thần đoàn kết, phấn khởi, hào hứng, tạo bầu không khí trang trọng, vui tươi để Đại hội thực sự là ngày hội lớn, nơi kết tinh trí tuệ của tuổi trẻ toàn tỉnh.