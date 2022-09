Ngoài công trình trên, tính đến thời điểm hiện tại, Tỉnh đoàn Nghệ An đã kêu gọi và đồng hành cùng Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam để tài trợ công trình “Trường đẹp cho em” tại 3 địa bàn khó khăn của tỉnh. Cụ thể là điểm trường mầm non Pà Ca thuộc Trường Mầm non Nậm Cắn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn với tổng hỗ trợ là 280 triệu đồng. Đầu tư 320 triệu tại điểm trường bản Tổng Khư, Trường Tiểu học Na Ngoi 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Đồng thời xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn với tổng giá trị là 80 triệu đồng.

Đồng chí Thái Minh Sỹ – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An chia sẻ: Sự vào cuộc tích cực của Tỉnh đoàn và các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã mang về 3 công trình “Trường đẹp cho em” và một số “Ngôi nhà hạnh phúc” cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Việc đầu tư xây dựng các hạng mục này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh ta. Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.