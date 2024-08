Xã hội Khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Nghệ An - 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' Sáng 29/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Nghệ An- 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Thị Thơm – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể; đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp.

Các đại biểu dự Lễ Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Nghệ An - 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ảnh: Minh Quân

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Chuyên đề “Nghệ An - 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm hơn 100 tư liệu, hình ảnh với 2 chủ đề:

Chủ đề thứ nhất - “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” kể về sự quan tâm của Bác Hồ dành cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An; lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc. Ảnh: Minh Quân

Cùng với bản Di chúc cho dân tộc, bức thư cuối cùng Bác gửi quê hương vào ngày 21/7/1969 được xem là Di chúc Bác dành riêng cho tỉnh nhà trước lúc đi xa. Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An coi đó là tài sản thiêng liêng, là nguồn sáng dẫn đường, sức mạnh tinh thần để vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên.

Các đại biểu cắt băng Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Nghệ An - 55 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ảnh: Minh Quân

Chủ đề thứ hai - “Nghệ An làm theo lời Bác” giới thiệu tới công chúng những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An sau 55 năm thực hiện Di chúc của Người.

Một số hình ảnh trong Trưng bày chuyên đề "“Nghệ An - 55 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ảnh: Minh Quân

Các đại biểu tham quan, nghe thuyết minh về trưng bày. Ảnh: Minh Quân

Trưng bày chuyên đề “Nghệ An - 55 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ khẳng định giá trị to lớn của bản Di chúc, tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương Nghệ An mà còn cung cấp cho công chúng về hành trình 55 năm Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc và Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhà.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tham quan trưng bày. Ảnh: Minh Quân

Đây cũng là tấm lòng thành kính mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An dâng lên Người với những nỗ lực trong chặng đường xây dựng một Nghệ An phát triển và hội nhập, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh tiếp nhận cây xanh do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao tặng. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 125 cây xanh để chỉnh trang khuôn viên do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao tặng.