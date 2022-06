Khai trương Trang Thông tin điện tử của Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bây giờ người ta không còn thấy cảnh người Thổ ở Nghệ An tổ chức tang ma dài ngày với nhiều hủ tục rườm rà, không còn tục “ngủ mái” biến tướng nữa. Mà nay cộng đồng người Thổ nơi đây luôn tự hào vì tinh thần cố kết cộng đồng trên cơ sở bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống và tiếp biến những tinh hoa văn hóa mới vào cuộc sống thông qua các quy ước, hương ước.

(Baonghean.vn) - Trong Giải Báo chí Nghệ An năm 2021, Báo Nghệ An có 2 tác phẩm đạt giải Nhất, đó là ghi chép “Sáng tinh thần đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch” và phóng sự “Dược liệu Pù Mát và khát vọng của Phan Văn Diện”… Cả 2 tác phẩm là câu chuyện kể về tinh thần, ý chí, quyết tâm và nỗ lực của những con người vượt lên khó khăn, nghịch cảnh để xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

19h30 ngày 20/6, việc khám xét tại nhà riêng của ông Tôn Thất Thạnh và các bị can có liên quan đã hoàn tất. Lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tại phòng làm việc của ông Thạnh và các bị can tại trụ sở CDC Đà Nẵng.

(Baonghean.vn) - Rất mừng vui, bây giờ Báo Nghệ An đã lớn mạnh với nhiều đổi mới xứng danh là “Anh cả đỏ” trong hệ thống báo Đảng địa phương, đội ngũ làm báo được đào tạo bài bản, năng động, trang bị phương tiện hiện đại... Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), xin nhắc lại chút kỷ niệm của ba thế hệ trong ngôi nhà thân thương Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Ngày 20/6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo"; 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 -NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

(Baonghean.vn) - Gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí năm 2021; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tiếp và làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Goertek Vina; Cảnh sát giao thông Nghệ An mở cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông… là những thông tin nổi bật ngày 20/6.