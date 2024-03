“Khai tử” dự án treo bên bờ Nam sông Vinh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 3/6/2022, Sở KH&ĐT có Công văn số 2052/SKHĐT-DN về việc “rà soát Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư” gửi Sở TN&MT, UBND thành phố Vinh và các cơ quan liên quan.

Đến ngày 22/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3609/STNMT-QLĐĐ hồi đáp Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tại đây, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện, với nội dung cụ thể như sau: “Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/500; đến nay, đã hơn 10 năm nhưng chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý để triển khai dự án là quá chậm theo yêu cầu của tỉnh; phù hợp với phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Vinh đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vinh.