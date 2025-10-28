Kinh tế Khám phá bộ sưu tập 108 căn hộ trung tầng được Ecopark ra mắt tại đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung Cư dân Swanlake Residences được thưởng thức cuộc sống với tầm view trực diện hồ Thiên Nga, sông Lam - nơi ngắm bình minh đẹp nhất Nghệ An; thư giãn chăm sóc bản thân và gia đình với hệ tiện ích tiêu chuẩn resort 5 sao: bể bơi bốn mùa trong nhà theo công nghệ điện phân muối, phòng gym/yoga, phòng tập golf 3D, phòng gia đình, phòng giải trí…

Với người thích sáng tạo, khu vườn riêng trên không với diện tích lên đến 120m2 ngoài trời là không gian để cư dân thỏa mãn đam mê.

Trung tầng Swanlake Residences.

Thiết kế ấn tượng dành riêng cho bộ sưu tập 108 căn hộ đặc biệt

Tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm mới của Nghệ An, tại đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung - Eco Central Park (rộng gần 200ha), nhà sáng lập Ecopark vừa cho ra mắt tòa căn hộ trung tầng Swanlake Residences. Đây cũng là dòng căn hộ trung tầng cao cấp đặc biệt lần đầu tiên có mặt tại tại thị trường Nghệ An.

Swanlake Residences có view kép hồ Thiên Nga và sông Lam.

Đón cư dân Swanlake Residences trở về nhà là không gian của hơn 18.000m2 bóng cây xanh, 21ha mặt hồ trong đó có 4ha mặt hồ Thiên Nga được view trọn trong tầm mắt cư dân. Bên cạnh view hồ, tầm view kép ra sông Lam huyền thoại cũng được đánh giá cao bởi từ bao thế hệ nay, người Nghệ đi đâu cũng đều hướng về con sông quê hương.

Sảnh chờ sang trọng sẽ có tại Swanlake Residences.

Tại sảnh đón tòa nhà, nhà sáng lập Ecopark thiết kế sảnh chờ hiện đại, khoáng đạt với tiêu chuẩn resort 5 sao. “Cư dân trở về nhà sau mỗi ngày làm việc hay tiếp đón khách, người thân tới thăm nhà thì những trải nghiệm đầu tiên của họ cũng rất quan trọng. Chúng tôi muốn Swanlake Residences sẽ đem lại sự thư thái, tận hưởng cho bất cứ ai bước chân vào tòa nhà. Tại đây, sảnh đón rộng lớn và sang trọng, phòng chờ thiết kế theo tiêu chuẩn của các vip lounge tại các resort để phục vụ cư dân”, ông Nguyễn Thành Quang – Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark chia sẻ.

Bước qua sảnh chờ, cư dân dễ dàng di chuyển đến căn hộ của mình mà không mất nhiều thời gian chờ đợi khi tòa nhà được chia tách thành 5 trục thang máy riêng biệt. Với 108 căn hộ, trung bình 1 thang máy phục vụ cho 20 căn hộ. Con số này vượt trội hoàn toàn so với tiêu chuẩn chung của căn hộ cao cấp trên thị trường hiện nay (khoảng 60 – 70 căn hộ/thang máy).

Thiên nhiên được mang vào từng ban công căn hộ tại Swanlake Residences.

Tại mỗi căn hộ của cư dân, để tận hưởng tầm view ôm trọn hồ Thiên Nga, view Sông Lam huyền thoại, nhà sáng lập Ecopark thiết kế kính tràn, hệ ban công lớn. Thiết kế này kết hợp chiều cao tầng được thiết kế cao hơn so với chiều cao thông thường, lên đến 3.6m giúp căn hộ trở nên sang trọng, thoáng đãng hơn khi đón trọn ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo nên sự kết nối giữa không gian bên trong ngôi nhà và thiên nhiên bên ngoài.

Tầm view đắt giá hướng trọn hồ Thiên Nga.

Tại Swanlake Residences, nhà sáng lập Ecopark cũng dành 50% diện tích để thiết kế các dòng căn hộ đặc biệt, gồm 16 căn duplex view trực diện hồ Thiên Nga, 10 căn sky villa sở hữu tầm view kép: vừa view hồ Thiên Nga, vừa ngắm Sông Lam. Đặc biệt, phiên bản giới hạn 4 penthouse, mỗi penthouse nằm trọn 1 tầng, ở vị trí cao nhất tòa nhà, view 360 độ là cảnh quan mặt nước trải rộng từ Hồ Thiên Nga, view đảo, view Sông Lam. Đây được xem là tòa căn hộ có tỷ lệ sản phẩm hạng sang cao nhất hiện nay tại Nghệ An. Điều này mang đến định vị sẵn có về cộng đồng cư dân sẽ sinh sống tại đây, đều là những khách hàng sở hữu biệt thự trên không, hình thành một phong cách sống và thưởng thức trọn vẹn. Đặc biệt, các sản phẩm phiên bản giới hạn này còn có sân vườn riêng, diện tích vườn lên đến hơn 120m2, được tích hợp tải trọng phù hợp để thi công bể bơi, bể sục hay tiểu cảnh, non bộ độc đáo giúp tăng trải nghiệm sống khi thiết lập một vị thế penthouse được bao quanh bởi vườn riêng trên cao, vừa riêng tư như biệt thự, vừa có tầm view mãn nhãn. Kèm theo đó, các căn hộ được thiết kế theo nguyên tắc song lập, nghĩa là 2 cặp căn liền nhau sẽ luôn có khoảng cách bên hông, tạo ra trải nghiệm sống trong căn hộ tương tự như sống trong căn biệt thự song lập. Đây là một nét đặc sắc được chủ đầu tư kỳ công phát triển để đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe trong tiêu chuẩn sống của giới thành đạt tại Nghệ An – Hà Tĩnh.

Sân vườn penthouse lên đến 120m2.

Sống resort tại trung tầng đầu tiên của Nghệ An

Thiết kế đặc biệt nằm tại vị trí đắc địa, tầm view đắt giá nhất Eco Central Park, Swanlake Residences thừa hưởng trực tiếp các tiện ích rộng lớn tại công viên Hồ Thiên Nga, nơi hội tụ điểm nhấn đặc sắc về cảnh quan, lễ hội, hoạt động vui chơi giải trí. Đặc biệt, toàn bộ khu vực công viên tiếp giáp với trung tầng Swanlake Residences sẽ được chủ đầu tư nâng cấp cảnh quan để gia tăng trải nghiệm tiện ích trực tiếp dành cho cư dân khu trung tầng.

Bể bơi 4 mùa trong nhà, công nghệ điện phân muối lần đầu tiên có tại Nghệ An, nằm tại Swanlake Residences.

Chưa dừng lại ở đó, nhà sáng lập Ecopark thiết kế những tiện ích riêng biệt, bài bản dành riêng cho cư dân Swanlake Residences. Đầu tiên phải kể đến bể bơi bốn mùa trong nhà, công nghệ điện phân muối. Đây là bể bơi bốn mùa điện phân muối trong nhà lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An. Công nghệ này giúp khử trùng nước cực mạnh vì hợp chất HOCl mạnh hơn OCl - đến 100 lần, không gây kích ứng cho da và mắt, an toàn cho cả người lớn và trẻ em. Sau khi bơi xong, cư dân có thể chuyển sang phòng xông hơi bên cạnh giúp làm ấm cơ thể, thư giãn, phục hồi cơ bắp, thải độc tố và làm sạch sâu lỗ chân lông. Quá trình bơi – xông hơi cũng giúp cải thiện lưu thông máu và làm làn da trở nên mịn màng hơn.

Phòng tập gym hiện đại.

Cũng tại tầng 1 tiện ích, chủ đầu tư bố trí khu trò chơi trẻ em, phòng gym, phòng yoga, đặc biệt còn có các phòng giải trí đa thế hệ dành cho gia đình tại tầng lửng như phòng tập golf, phòng chơi game, phòng thư giãn đọc sách/làm việc. Đây là không gian để tăng cường lối sống kết nối với cộng đồng - những người sống có gu, đề cao môi trường sống gần gũi với thiên nhiên để hưởng lợi ích của thiên nhiên mang lại.

Phòng tập golf.

“Swanlake Residences được kiến tạo không với mục đích có thêm một tòa nhà mà để kiến tạo một biểu tượng sống mới tại đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung. Mỗi vùng đất gắn với một biểu tượng và tại Eco Central Park, trung tầng Swanlake Residences trở thành biểu tượng với thiết kế, tầm view, giá trị, tiện ích không thể nhân bản”, ông Nguyễn Thành Quang nói thêm.

Khách hàng quan tâm dự án, có thể liên hệ 1 trong 17 đại lý chính thức Eco Central Park để được thông tin, tư vấn.