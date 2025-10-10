Xã hội Nhà sáng lập Ecopark ủng hộ Nghệ An 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Tiếp tục đồng hành với Nghệ An trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, nhà sáng lập Ecopark ủng hộ 5 tỷ đồng để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả cơn bão số 10 cùng hoàn lưu sau bão gây ra.

Chiều 10/10, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện Nhà sáng lập Ecopark đã trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An chịu thiệt hại, ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 cùng hoàn lưu sau bão. Số tiền nằm trong quỹ 15 tỷ đồng được Nhà sáng lập Ecopark gửi đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chiều 9/10.

Ông Phan Sỹ Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An (bên phải) tiếp nhận ủng hộ từ đại diện nhà sáng lập Ecopark.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết mong muốn được sẻ chia khó khăn với những người dân chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ; nhất là tại Nghệ An – địa phương hàng năm đều phải gánh chịu hậu quả của nhiều cơn bão quét qua. Con số thiệt hại sau cơn bão số 10 gần đây là rất lớn. Vì vậy, Ecopark mong muốn hỗ trợ một phần thiệt hại này với tỉnh Nghệ An.

“Chúng tôi tin rằng với các biện pháp cấp bách được Đảng, Nhà nước, Chính phủ triển khai; tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng và ý chí kiên cường, mạnh mẽ vươn lên, bà con chịu hậu quả của bão sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Bằng trách nhiệm và tinh thần của doanh nghiệp, chúng tôi cam kết đồng hành với cộng đồng trong công cuộc phát triển kinh tế, an sinh xã hội”, đại diện nhà sáng lập Ecopark chia sẻ.

Trước đó, ngày 25/7, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện nhà sáng lập Ecopark cũng đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3 (bão Wipha) cùng hoàn lưu sau bão.

Tại buổi làm việc, ông Phan Sỹ Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ kịp thời của Nhà sáng lập Ecopark; đồng thời mong muốn trong thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành với các hoạt động của MTTQ tỉnh Nghệ An.

Trải qua 22 năm hình thành và phát triển, nhà sáng lập Ecopark ghi dấu trên thị trường với những dự án bất động sản xanh, phát triển bền vững cùng mạng lưới cộng đồng cư dân, đối tác đề cao ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Tại Nghệ An, nhà sáng lập Ecopark là chủ đầu tư dự án Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại phường Trường Vinh). Dự án được đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo lập một vùng vi khí hậu, khắc phục một phần thời tiết khắc nghiệt tại Nghệ An, đem lại môi trường sống tốt hơn cho người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, Ecopark cũng luôn thể hiện được trách nhiệm với cộng đồng xã hội qua các hoạt động đa dạng và thiết thực với mục tiêu không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Nghệ An nói riêng, người dân Việt Nam nói chung.