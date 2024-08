Kinh tế Khám phá thiết kế biệt thự tại Nghệ An đạt giải thưởng quốc tế danh giá Biệt thự đơn lập và song lập Central Island - biểu tượng bất động sản gây tiếng vang trên thị trường bất động sản Nghệ An mang phong cách thiết kế quiet luxury, chắt lọc tinh hoa kiến trúc Đông Âu, hài hoà trọn vẹn với cảnh quan thiên nhiên, sông nước bao quanh.

Bên ngoài nhà mẫu Central Island. Ảnh: MP

Được vinh danh bởi giải thưởng danh giá quốc tế

Mới đây, Luxury Lifestyle Awards - giải thưởng tôn vinh các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ sang trọng bậc nhất thế giới đã vinh danh những công trình độc đáo tại đại công viên xanh Eco Central Park quy mô gần 200ha tại thành phố Vinh, Nghệ An. Đó là nhà mẫu biệt thự đảo Central Island và Sale Gallery độc đáo có view trực diện hồ Thiên Nga 10ha…

Nhà mẫu Central Island nằm giữa thiên nhiên xanh mát. Ảnh: MP

Tổ hợp nhà mẫu với biệt thự song lập phong cách đường phố Copenhagen và biệt thự đơn lập Bohemian Retreat đã xuất sắc đạt giải thưởng Best Luxury Villa Interior Design của Luxury Lifestyle Awards 2024, ghi tên mình vào danh sách kiệt tác thiết kế nội thất của thế giới.

Cư dân được nghỉ dưỡng tại gia ngay chính căn nhà mình. Ảnh: MP

Là dòng sản phẩm vượt trội nhất của nhà sáng lập Ecopark, biệt thự Central Island mang đậm phong cách xa xỉ thầm lặng (quiet luxury) với thiết kế tinh tế, sang trọng, hài hòa cùng thiên nhiên. Ở đó, cư dân có thể tận hưởng cuộc sống đẳng cấp, tao nhã mà mỗi cm trong không gian sống mang lại.

Màu sắc tươi sáng của thiết kế bên trong. Ảnh: MP

Biệt thự song lập Central Island lấy cảm hứng từ những con phố sôi động của Copenhagen - Thủ đô Đan Mạch, dành riêng cho khách hàng trẻ. Bên trong mỗi căn phòng là bản giao hưởng của màu sắc tươi sáng và họa tiết đồ họa ấn tượng. Hoàn thiện vẻ đẹp của căn biệt thự còn là các sản phẩm nội thất nổi bật, mang đến vẻ đẹp tổng thể hiện đại và phản ánh tính cách sôi nổi của cư dân. Các không gian chức năng được bố trí hài hoà, tách biệt giữa khu vực sinh hoạt chung và riêng. Phòng khách là không gian lý tưởng để tiếp đón khách quý, trong khi phòng ngủ là “nơi trú ẩn” êm dịu và mát mẻ.

Thiên nhân ngập tràn qua khung cửa. Ảnh: MP

Đối lập với vẻ nồng nhiệt của biệt thự song lập kiểu streetstyle của Copenhagen là biệt thự đơn lập Bohemian Retreat. Nơi đây được ví như thiên đường nghỉ dưỡng – nơi các yếu tố tự nhiên được đề cao, với tone màu đất tạo cảm giác bình yên, chất liệu vải dệt trang trí cho những chiếc ghế sofa sang trọng, đồ nội thất thủ công với nét duyên dáng mộc mạc. Bên cạnh đó, việc tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cũng tăng cường sự kết nối giữa không gian bên trong với cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc bên ngoài khung cửa.

Phòng ngủ thư giãn. Ảnh: MP

Chủ nhân Bohemian Retreat Villa có thể đắm mình trong bồn tắm sang trọng được bao quanh bởi ánh nến lung linh, hay cuộn tròn với một cuốn sách, hoặc nằm dài thư giãn trên chiếc giường ngủ ấm cúng nép mình giữa những tấm rèm xếp tầng.

Phòng khách luxury. Ảnh: MP

Từng chi tiết trong ngôi nhà đều được chế tác tỉ mỉ, gợi lên cảm giác bình yên và tĩnh lặng, nơi “trú ẩn” lý tưởng cho cư dân. Ở đó, cư dân được sống chánh niệm: sống chậm lại, kết nối lại với chính mình và trân trọng những niềm vui đơn thuần trong cuộc sống. Đó là một nơi mà “về nhà” mang một ý nghĩa hoàn toàn mới, là liều thuốc trẻ hóa cho tâm trí, cơ thể và tâm hồn mỗi ngày.

Mỗi bữa ăn gia tăng cảm xúc nhờ gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: MP

Dòng sản phẩm biệt thự đảo lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An

Hai mẫu thiết kế biệt thự đảo minh hoạ cho dòng sản phẩm biệt thự công viên Park Villas và biệt thự ven sông Riverwalk Villas, sẽ sớm hiện diện ngay tại phân khu Central Island – “mảnh ghép” mới nhất thuộc đại công viên xanh Eco Central Park. Đây cũng là phân khúc cao cấp, vượt trội nhất của nhà sáng lập Ecopark, được kiến tạo riêng cho những chủ nhân chuộng phong cách xa xỉ thầm lặng (quiet luxury), những người giàu sống có gu, ưa sự kín tiếng.

Trang nhã trong từng chi tiết. Ảnh: MP

Chủ nhân những căn nhà Central Island là những cư dân chuộng không gian sống tinh tế, với những sản phẩm nội thất đắt tiền, ngoại thất độc bản; cùng những tiện ích đẳng cấp được phục vụ riêng. Mỗi cm trong không gian sống toát lên sự hưởng thụ nhưng không phô trương, tương tự như cách chủ nhân của sở hữu những bộ quần áo đắt tiền, được may đo riêng từ những nhà mốt hàng đầu thế giới, phục vụ riêng nhưng không có logo, nhãn mác, chú trọng vào thiên nhiên bền vững.

Central Park là biệt thự đảo tiên phong tại Nghệ An. Ảnh: MP

Phân khu Central Island sở hữu vị trí đắc địa tại trái tim đại công viên xanh, mang tới thị trường hai loại hình biệt thự công viên Park Villas và biệt thự ven sông Riverwalk Villas. Mỗi căn nhà lấy cảm hứng từ những ngôi nhà của giới thượng lưu Đông Âu, được sáng tạo và điều chỉnh để thích nghi với thời tiết hai mùa nắng mưa rõ rệt của xứ Nghệ.

Central Park có 4.5ha mặt nước bao quanh. Ảnh: MP

Theo đại diện nhà sáng lập Ecopark, chủ nhân biệt thự đảo Central Island sẽ có không gian sống hơn cả nghỉ dưỡng khi mật độ xây dựng chỉ 18%. Mỗi căn nhà sẽ được bao bọc bởi 5 tầng cây mặt đất và 3 tầng hoa mặt nước, cùng 4,5ha diện tích mặt nước nội khu tuần hoàn tự nhiên. “Không gian xanh của cỏ cây, mặt nước bao quanh cũng chính là nguồn cảm hứng bất tận cho các kiến trúc sư tài ba tạo nên những kiệt tác biệt thự đảo quiet luxury lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An. Đây cũng là lợi thế tạo sức hút dài hạn và mở ra tiềm năng tăng giá cho các bất động sản tại Central Island”, đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết.

Trước nhà là vườn, sau nhà là dòng nước nội khu. Ảnh: MP

Cùng với giá trị thiên nhiên nổi bật, Central Island cũng làm hài lòng giới nhà giàu kín tiếng bởi hệ thống an ninh 4 vòng, đội ngũ nhân viên an ninh túc trực 24/7, sẵn sàng hỗ trợ cư dân và chỉ cho phép khách ra vào khi gia chủ đồng ý. Đây cũng là xu hướng, yêu cầu của những chủ nhân là doanh nhân khi các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ bên ngoài chưa đáp ứng được kỳ vọng về sự an toàn, riêng tư, bảo mật.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của những ngôi nhà giữa đảo, đảo giữa rừng xanh Eco Central Park hứa hẹn trở thành tâm điểm, thổi làn gió mới vào thị trường bất động sản Nghệ An.