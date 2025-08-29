Pháp luật Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan ('bầu' Đoan), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á.

Đêm 28/8, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960), thường được gọi là 'bầu' Đoan, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành lệnh khám xét khẩn cấp. Ảnh: CACC

Nguyên nhân của việc khám xét là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.

Quá trình điều tra xác định ông Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo ghi nhận, khoảng 22h cùng ngày, tại nhà riêng của ông Đoan ở phường Sầm Sơn xuất hiện lực lượng cảnh sát. Cùng thời điểm, tại trụ sở công ty của ông ở phường Hạc Thành cũng có nhiều cảnh sát đến làm việc.

Cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan.

Được biết, ngoài giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Đoan còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Cảnh sát cũng xuất hiện tại khu vực trụ sở công ty của "bầu" Đoan.

Ông Cao Tiến Đoan được đánh giá là người có tầm ảnh hưởng tại Thanh Hóa. Vì vậy, việc lực lượng công an xuất hiện tại nhà riêng và trụ sở công ty của ông đã thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi.

Nhiều người hiếu kỳ đứng xem.

Đến 23h, lực lượng công an vẫn còn làm việc tại cả hai địa điểm trên.