Pháp luật Khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh 'gỗ' Chiều 6/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"), sinh năm 1974 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là "tay chân" đắc lực và cũng là "quân sư" của Nguyễn Văn Vi (Vi "ngộ") đã bị bắt giữ trước đó...

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Mai đến cơ quan Công an để điều tra làm rõ các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ. Đồng thời, căn cứ các hành vi vi phạm của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (Số 92, Đại lộ Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa).

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Mai cùng các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.