Khám xét nhà Thiện Soi, đại gia sở hữu 2 biệt thự dát vàng bị tố cho vay lãi 'cắt cổ'

Đại gia Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi) bị nhiều người làm đơn tố cáo cho vay với lãi suất cắt cổ. Khi con nợ không đủ khả năng trả nợ thì tiến hành xiết nhà xiết đất, khiến nhiều người lâm vào cảnh trắng tay cầu cứu đến chính quyền.

Đại gia này sở hữu 1 căn biệt thự dát vàng tại ấp Láng Cát, xã Tân Hải nằm trên quốc lộ 51 luôn rực sáng đèn về đêm, khiến nhiều người đi ngang qua trầm trồ khen ngợi. Bên ngoài căn biệt thự được sơn màu vàng, nhiều chi tiết bên trong được ốp vàng 24k, bao gồm trần nhà, tường, đèn treo, cầu thang...

Đại gia Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi).

Đã có rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem hai bên đường khi công an tiến hành khám nhà. Lực lượng công an đã được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự.