Khẩn trương hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch Di tích Thành cổ Vinh

Cuối tháng 5/2022, ông Nguyễn Hoàng Sơn, đại diện cho 105 hộ dân sống trong khu vực Di tích Lịch sử – Văn hóa Quốc gia Thành cổ Vinh (khối 3, phường Cửa Nam, TP. Vinh) lại tiếp tục có đơn khiếu nại gửi đến Báo Nghệ An. Sở dĩ “lại tiếp tục” bởi từ đầu năm 2020, ông Sơn đã đại diện cho 105 hộ dân “gõ cửa” Báo Nghệ An. Các nội dung khiếu nại sau đó được xác minh, chuyển tải qua loạt bài 3 kỳ “Tháo “vòng kim cô” cho 105 hộ dân thành cổ Vinh” trên Báo Nghệ An điện tử các ngày 27, 28, 29/2/2020.