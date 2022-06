Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục trong khu vực sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022

(Baonghean.vn) - Ngày 22/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị hiệp đồng nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng Thủ trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành; Chỉ huy các đơn vị của Bộ, Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. So với những lần trước, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 được tổ chức với quy mô lớn, có ý nghĩa, vai trò vị trí hết sức quan trọng.

Đây là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu, phối hợp thực hiện của các cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, sự hiệp đồng các đơn vị Quân đội của Bộ và Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn tỉnh trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” và đánh bại chiến tranh xâm lược của địch, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.

Đến nay Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác diễn tập, đồng thời chuẩn bị hệ thống văn kiện tập, kịch bản các hội nghị vận hành cơ chế theo đúng quy định; Triển khai xây dựng, sửa chữa, tu bổ, nâng cấp các hạng mục trong sở chỉ huy diễn tập tỉnh và các huyện; Tổ chức khảo sát, chọn các vị trí thực binh cấp tỉnh, cấp huyện trong diễn tập khu vực phòng thủ; Đã dự thảo kịch bản vận hành cơ chế và kịch bản thực binh trong diễn tập phòng thủ dân sự; Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đơn vị của Quân khu đứng chân trên địa bàn khảo sát khu vực thực binh, dự thảo hiệp đồng nhiệm vụ của các đơn vị trong diễn tập phòng thủ dân sự…

Đánh giá cao công tác chuẩn bị và hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị cho nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. Để hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022 đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành các cấp kiểm tra và củng cố, kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện, kịch bản cho diễn tập; Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục trong khu vực sở chỉ huy diễn tập, các vị trí diễn tập thực binh theo đúng quy định; Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị Bộ và Quân khu trên địa bàn của tỉnh để tổ chức luyện tập các nội dung thực binh sát với tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập; Đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các lực lượng tham gia luyện tập và diễn tập. Trong quá trình luyện tập phải thường xuyên báo cáo về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để có các phương án chỉ đạo, thành lập các đoàn kiểm tra chất lượng công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho nhiệm vụ Diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 diễn ra đúng kế hoạch, thời gian, đạt được mục đích yêu cầu đề ra./.