Khánh thành Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và các địa phương, cùng đơn vị đồng hành thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa kính dâng. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội, Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phạm Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước, Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Lê Thị Thủy – Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Dự lễ còn có Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh Sơn La, Quảng Bình và Thái Bình. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, họ Hà và đông đảo bà con nhân dân trong tỉnh. Về phía đơn vị đồng hành đầu tư xây dựng công trình có Bà Thái Hương - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH.

Các đại biểu và đông đảo bà con nhân dân tỉnh Nghệ An đã tới tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Nhằm tôn vinh và đời đời ghi nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Bác Hồ, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự đồng hành của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, vào năm 2012, công trình đền thờ Chung Sơn đã được khởi công xây dựng trên đỉnh núi Chung, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, địa danh từng gắn bó sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh thời niên thiếu.

Đền Chung Sơn được xây dựng hài hòa trong tổng thể cảnh quan, kiến trúc không gian khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và phù hợp với quy hoạch phát triển Khu du lịch văn hóa, tâm linh sinh thái Núi Chung, trong tương lai sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ truyền thống, dâng hoa dâng hương ở đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Cường Sau 8 năm xây dựng, công trình Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành và đưa vào sử dụng vào đúng dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người.

Công trình Đền Chung Sơn có ý nghĩa hết sức đặc biệt, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân xứ Nghệ và đồng bào cả nước để tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Bác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương các cấp lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Ngân hàng TMCP Bắc Á - đơn vị đã được Thường vụ tỉnh Nghệ An lựa chọn cùng tỉnh đã khởi công Dự án từ năm 2012 khi cả nước ở trong thời điểm phải đối mặt với nhiều khó khăn do hậu khủng hoảng kinh tế, hoàn thành xây dựng một công trình Đền Chung Sơn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Clip Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Lần đầu tiên trong cả nước, chúng ta có một nơi thờ tự tôn nghiêm cho cha mẹ và anh chị em ruột trong gia đình Bác - trở thành một địa chỉ văn hóa lịch sử ý nghĩa để nhân dân và du khách bày tỏ niềm kính phục, lòng tri ân đối với sự hi sinh, cống hiến của những người thân yêu trong gia đình Bác.

Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành đã truyền tải sâu sắc tính lịch sử văn hóa và bản sắc dân tộc vùng quê xứ Nghệ, thể hiện sự đoàn kết, chung sức chung lòng - củng cố sức mạnh dân tộc, phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Công trình đền Chung Sơn là một phần của Dự án xây dựng Khu Di tích lịch sử văn hóa du lịch Núi Chung. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và Ngân hàng TMCP Bắc Á sớm hoàn thành Dự án để nơi đây sớm trở thành điểm đến khởi nguồn cho hành trình về thăm quê Bác của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Clip Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã luôn dành tình cảm tốt đẹp cho tỉnh Nghệ An; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Nghệ An nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để nhanh chóng cụ thể hóa, bổ sung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, bà con dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân, họ Hà và các nghệ nhân đã dành nhiều tâm huyết cho công trình; cảm ơn Ngân hàng TMCP Bắc Á đã đầu tư kinh phí xây dựng công trình ý nghĩa này.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp chặt chẽ các ngành, đơn vị liên quan nhất là với Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, huyện Nam Đàn, các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và họ Hà thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị đền Chung Sơn đúng quy định; phục vụ tốt nhất nhu cầu tham quan, du lịch, tưởng niệm của nhân dân và du khách.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành Đền Chung Sơn; thực hiện các nghi lễ truyền thống gồm lễ khai thanh và lễ dâng hương, dâng hoa; tham gia trồng cây tại khuôn viên Đền theo tâm niệm “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, “Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”./.