Khát vọng đưa muối Quỳnh “vượt biển”

Và để chuẩn bị cho một tương lai gần, tương lai tươi sáng cho hạt muối xứ Quỳnh, đưa nghề muối trở nên thịnh vượng và bền vững thì họ – những diêm dân thế hệ mới ấy đang nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa giấc mơ đưa hạt muối Quỳnh “vượt biển”.

Và mới đây nhất, Vinh, Thắm và cộng sự tiếp tục mở ra một câu chuyện khác cho làng muối quê hương, đó là tạo dựng làng muối ở An Hòa thành điểm đến trong hành trình du lịch tại Nghệ An. Là khát khao đưa địa danh An Hòa lên bản đồ du lịch. “Du khách khi đến với làng nghề muối ở An Hòa, cùng ăn, cùng ở, cùng trải nghiệm quy trình làm muối với người dân địa phương. Thời gian lưu trú của họ cũng sẽ tăng lên, kéo theo các dịch vụ khác phát triển. Đặc biệt, các sản phẩm của làng nghề muối từ đó được biết đến nhiều hơn, thương hiệu muối phơi cát Quỳnh Lưu cũng nhờ thế có sức lan tỏa lớn hơn”, Hồ Xuân Vinh bộc bạch.