Khát vọng tạo sinh kế cho dân bản của những 9X vùng cao

Khởi đầu cho ý tưởng đó, với sự hỗ trợ của Hội Nông dân, mô hình hợp tác xã nông nghiệp du lịch do May Môn làm chủ đã hội tụ 10 thành viên, là những hộ dân trong bản. Họ hợp tác với nhau, xây dựng những thửa ruộng bậc thang, làm những vườn rau sạch để thu hút du khách; cung ứng thực phẩm sạch, làm dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch; trở thành những hướng dẫn viên bản địa để giới thiệu cho du khách về bản làng, về khe suối, về văn hóa Thái, ẩm thực Thái… “Chúng tôi đã bàn bạc với nhau, với diện tích đất sẵn có của mỗi hộ, chỗ nào sẽ trồng hoa, chỗ nào sẽ trồng rau củ quả; chỗ nào thả sen, thả súng; chỗ nào nuôi ốc bươu, vịt bầu…”, Vi May Môn chia sẻ.