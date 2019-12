Khen thưởng Ban chuyên án thu giữ 30 bánh hêroin ở Nghệ An

Chiều 24/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị tham gia đấu tranh Chuyên án 226H bắt 5 đối tượng người Lào, thu 30 bánh heroin, 18 kg ma túy dạng đá và Chuyên án 252N, bắt 1 đối tượng, thu 10.000 viên ma túy tổng hợp. Dự lễ có Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trước đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An phát hiện một đường dây ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam do các đối tượng người Lào cầm đầu. Chuyên án 226H được xác lập để đấu tranh.

Khoảng 3h sáng 23/12, tại khu vực biên giới thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy (Công an Nghệ An) phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thanh Thủy và Bộ Chỉ huy Biên phòng Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng là Đà Xìa Tụ Vàng (SN 1996) và Vừ Xồng (SN 1999) cùng trú tại Mường Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào. Tại hiện trường thu giữ 30 bánh heroin, 18 kg ma túy dạng đá. Được biết đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây này.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án bắt giữ thêm 3 đối tượng là Chìa Đơ (SN 1964), Xổm Chay (SN 1993) và Di Và (SN 1997) cùng trú tỉnh Bôlykhămxay, Lào. Đây là 3 đối tượng nằm trong đường dây có vai trò giao dịch mua bán và nhận tiền mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật Chuyên án 226H được lực lượng công an thu giữ và kiểm đếm. Ảnh tư liệu Vương Linh Trước đó thông qua Chuyên án 252N, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt đối tượng Mùa Bá Xềnh (SN 1998, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) - hiện đang là sinh viên một trường đại học tại TP Vinh, thu 10.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Mùa Bá Xềnh đã khai nhận số ma túy trên được Xềnh mang từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Xềnh là khâu kết nối giữa người bán ở Lào và người mua ma túy ở Việt Nam. Khi đã có đầu mối, Xềnh cũng là người trực tiếp nhận hàng từ các đối tượng bên kia biên giới để mang về Việt Nam đi tiêu thụ. Video đối tượng Mùa Bá Xềnh tại cơ quan điều tra. Clip tư liệu Trọng Tuấn - Xuân Bắc Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đánh giá cao tinh thần quyết tâm, sự mưu trí, dũng cảm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Đồng thời nhấn mạnh, chiến công này đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn các đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.



Đồng chí yêu cầu các lực lượng tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt với tội phạm ma túy, không chỉ với những đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia mà còn đấu tranh với các hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn.