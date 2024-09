Xây dựng Đảng 'Khéo' vận động người dân tham gia đảm bảo an toàn lưới điện ở Nghệ An Với nhiều phương pháp linh hoạt, sáng tạo, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động Công ty Điện lực Nghệ An tích cực tham gia các phong trào thi đua, lao động sản xuất, nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khách hàng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quá trình đó, Đảng ủy công ty phát huy tốt công tác "dân vận khéo" ở tất cả các lĩnh vực.

Đảm bảo an toàn hành lang lưới điện

Cao Sơn là xã cách trung tâm huyện Anh Sơn khoảng 20km về phía Đông, địa hình trải dài, dân cư thưa thớt, quy hoạch đường điện trước đây nằm trong vườn, đất ở của người dân.

Để giảm thiểu sự cố và nhận thức của người dân về quy định của pháp luật đảm bảo hành lang lưới điện, cán bộ Điện lực Anh Sơn đã thực hiện công tác “Dân vận khéo” bằng nhiều hình thức tuyên truyền. Đơn vị vừa tuyên truyền trực tiếp và phát tờ rơi cho từng hộ dân, vừa tham gia vào những buổi sinh hoạt cộng đồng của các thôn để phổ biến, hướng dẫn cụ thể để người dân không vi phạm an toàn hàng lang lưới điện.

Điện lực Anh Sơn phối hợp cùng chính quyền xã Cao Sơn vận động người dân phát quang hành lang lưới điện. Ảnh: TL

Điều đáng ghi nhận ở xã miền núi Cao Sơn khi phát quang hành lang lưới điện, mặc dù có nhiều cây có thu nhập về kinh tế nhưng bà con sẵn sàng tự nguyện hạ cây, giải tỏa hành lang lưới điện.

"Khi được Điện lực Anh Sơn và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, chúng tôi nhận thức được trách nhiệm bảo vệ hành lang an toàn điện lưới. Mình chặt hạ một vài cây ăn quả, có thể giảm chút thu nhập, nhưng lại đảm bảo an toàn lưới điện cho nhiều hộ, thậm chí nhiều vùng dân cư"- ông Đặng Xuân Quế - người dân thôn 9, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn cho biết.

Ông Đặng Xuân Quế - người dân thôn 9, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn.

Điện lực Anh Sơn phối hợp cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân về đảm bảo hành lang lưới điện. Ảnh: TL

Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn, ông Lưu Văn Dũng cho biết: Công tác bảo đảm hành lang lưới điện là nhiệm vụ quan trọng không chỉ riêng của ngành Điện, đó còn là trách nhiệm chung của các địa phương và mỗi người dân. Công tác đó góp phần vận hành lưới điện an toàn, liên tục; bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chính quyền, các đoàn thể của xã phối hợp chặt chẽ với Điện lực Anh Sơn tuyên truyền, vận động nhân dân qua nhiều "kênh", nâng cao ý thức chung để hạn chế tối đa sự cố về điện.

Ông Lưu Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn (Anh Sơn).

Địa bàn Điện lực Quỳ Hợp quản lý có nhiều đồi núi cao và sông, suối (đặc biệt đường dây 371 và 372E15.3 hầu hết đi trên đồi núi cao và qua khe, suối). Những vùng lưới điện 35kV đi qua, có nhiều đồi, người dân trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ và hoa màu. Đặc biệt, đường dây 374 E15.3 đi qua 2 xã Đồng Hợp và Yên Hợp có tình trạng một số hộ dân chưa phối hợp, cố tình trồng cây vi phạm hành lang lưới điện cao áp và không chặt tỉa, dẫn đến nguy cơ gây nên sự cố.

Tính đến đầu năm 2024, trên địa bàn xã Yên Hợp vẫn còn hơn 70 hộ có cây dưới và hai bên hành lang lưới điện. Ban đầu ngành Điện cũng khá “đau đầu” khi xử lý cây cối trong vườn nhà dân ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện, bởi chủ nhà khăng khăng từ chối. Do đó, Điện lực Quỳ Hợp tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, làm tốt công tác "dân vận khéo", cán bộ ngành Điện đến tận từng hộ gia đình để gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền, vận động người dân hiểu và đồng thuận cao thực hiện chủ trương phát quang giải tỏa hành lang lưới điện.

“ Đối với người dân ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, khi có điện, họ mừng lắm. Do đó, khi được giải thích, chúng tôi hiểu việc giải tỏa hành lang lưới điện rất quan trọng nên sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Điện dựng cột trong vườn, chặt cây, kéo đường dây. Mỗi nhà hy sinh một tý để điện về khắp thôn, xóm". Ông Dương Văn Thảo, người dân xóm Trọng Cánh, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp

Cán bộ Điện lực Nghệ An đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của ngành Điện. Ảnh: CSCC

Giám đốc Điện lực Quỳ Hợp, ông Đậu Đình Hợp cho biết: Đơn vị đang quản lý hơn 326 km đường dây trung áp 35 kV, gần 27 km đường dây trung áp 110 kV và gần 840 km đường dây hạ thế. Trong thời gian qua, tình hình vận hành lưới điện do Điện lực Quỳ Hợp quản lý tương đối ổn định.

Tuy nhiên, tình trạng sự cố do cây đổ vào đường dây và vi phạm hành lang an toàn lưới điện chiếm đa phần trong số vụ, sự cố trên lưới điện trung áp, gây mất điện. Chính vì vậy, ngoài việc quản lý, kiểm tra ngăn chặn các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện, công tác tuyên truyền, bảo vệ lang an toàn lưới điện cao áp, ngăn ngừa sự cố lưới điện, giảm thiểu tai nạn điện được tăng cường đến mọi tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An thường xuyên có mặt kiểm tra hiện trường, chủ động khắc phục sự cố về điện. Ảnh: Thành Cường

Công ty Điện lực Nghệ An đang quản lý vận hành lưới điện trung áp có tổng chiều dài đường dây trung áp là 7.494,734 km, với 181 lộ ĐZ; trong đó, lưới 35kV có chiều dài 5.374,157 km (70 lộ đz và chiếm 71,71%); Lưới 22kV có chiều dài 1.758,846 km (96 lộ đz và chiếm 23,47%); Lưới 10kV có chiều dài 361,731 km (15 lộ đz và chiếm 4,83%); 7596 trạm biến áp, tính đến 30/06/2024 là 17.202 km đường dây hạ thế các loại.

Cán bộ, công nhân, viên chức Công ty Điện lực Nghệ An đã luôn nỗ lực trong công tác quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn hệ thống điện. Công tác đó vừa đảm bảo an toàn cấp điện liên tục cho người dân, doanh nghiệp, vừa nâng cao độ tin cậy với khách hàng, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc…

Điều đáng quan tâm là nhiều nơi xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp đang diễn ra do các hoạt động xây dựng trái phép, lắp đặt bảng hiệu quảng cáo, trồng cây lâu năm... Để hạn chế tối đa tình trạng này, thời gian qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về an toàn điện.

Cùng đó, công ty thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, tổ chức phát quang hành lang lưới điện. Từ năm 2021 đến tháng 8/2024, đơn vị đã phát quang hành lang được 3.695 km. Hoạt động đó góp phần rất lớn vào việc cấp điện an toàn, ổn định và giảm tổn thất điện năng, đảm bảo chất lượng điện năng cung cấp, đem lại sự hài lòng về các dịch vụ tới khách hàng mua điện.

Cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Nghệ An xử lý sự cố trên đường dây. Ảnh: Thành Cường

Tạo sức lan tỏa từ "Dân vận khéo"

Hoạt động với phương châm “Điện đi trước một bước” và xác định mục tiêu “Khách hàng là trung tâm”, trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện hạ tầng hệ thống điện trên cả 3 vùng (vùng biển, trung miền núi và vùng núi cao khu vực biên giới).

Công ty đẩy mạnh các giải pháp kỹ thuật để quản lý; đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục với chất lượng ngày càng cao, phục vụ phát triển kinh - tế xã hội cũng như sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An đảm bảo cung cấp điện an toàn. Ảnh: CSCC

Nhận thức công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, hàng năm, Đảng ủy Công ty Điện lực Nghệ An đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Đảng ủy Công ty yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động đăng ký thực hiện nội dung công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; tiếp tục đẩy mạnh cải tiến thủ tục dịch vụ kinh doanh điện, giúp khách hàng ngày một thuận tiện, hài lòng hơn.

Theo đó, phong trào thi đua thực hiện “Dân vận khéo" được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực và phù hợp điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

Điển hình như Công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện tốt “Dân vận khéo” để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực. Đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, phát huy những sáng kiến hay của cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan.

Công ty Điện lực Nghệ An tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học. Ảnh: CSCC

Đảng ủy Công ty Điện lực Nghệ An cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn "khéo” trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện với nhiều hình thức, như: Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin của địa phương, thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền nhằm tác động đến nhiều đối tượng khách hàng về sử dụng điện tiết kiệm và an toàn.

Công ty phối hợp với chính quyền địa phương dùng loa phát thanh phường, xã phát các bản phát thanh tuyên truyền tiết kiệm điện do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xây dựng. Cùng đó, tổ chức các phong trào tiết kiệm điện trong gia đình, trường học, công sở,...

Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo các Điện lực các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với khách hàng tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm; ký kết tham gia dịch chuyển phụ tải sản xuất, tránh khung giờ cao điểm ngày của hệ thống. Từ đó, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu, thay đổi nhận thức, thói quen về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả hơn.

Ngành Điện phối hợp tuyên tuyền các hộ kinh doanh sử dụng tiết kiệm điện, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Ảnh: CSCC

Hiện nay, Công ty Điện lực Nghệ An đang quản lý 1.076.846 khách hàng, trong đó 943.973 khách hàng sinh hoạt (chiếm 87,7 %) và 132.873 khách hàng ngoài sinh hoạt (chiếm 12,3%).

Để hỗ trợ tối đa cho khách hàng sử dụng điện, Công ty Điện lực Nghệ An mở rộng các kênh tiếp nhận và tra cứu thông tin, giúp khách hàng có thể trực tiếp sử dụng các dịch vụ về điện mọi lúc, mọi nơi và liên tục 24/24h. Công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng của Điện lực Nghệ An trên chương trình CMIS3.0 đến ngày 30/06/2024 đạt 100% kế hoạch của Công ty và Tổng công ty giao (chuẩn hóa 7.540 TBA /7.540 TBA).

Công ty Điện lực Nghệ An còn đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức. Tính đến 30/6/2024, số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt là 843.687/968.631 KH, chiếm 87,1% tổng số khách hàng; số tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 95,49% tổng số tiền điện thu được trong tháng.

Công ty Điện lực Nghệ An ra quân tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện. Ảnh: CSCC

Cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Điện Nghệ An luôn thực hiện công tác “Dân vận khéo” trong từng công việc, cụ thể. Hiệu quả các mô hình thi đua "Dân vận khéo" góp phần để đơn vị tổ chức cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, đảm bảo chất lượng điện năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.