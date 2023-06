Khi nhà chòi “tự mọc” trên Đảo Chè

Theo tài liệu liên quan chúng tôi tập hợp được, từ tháng 7/2022, UBND huyện Thanh Chương đã phát hiện công trình xây dựng trái phép trên vùng đồi Khe Trò, xã Thanh An. Và cho đến nay, đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra 2 lần.

Ở lần kiểm tra thứ nhất, được thực hiện ngày 14/7/2022. Sau khi kiểm tra, ngày 15/7, UBND huyện Thanh Chương có Văn bản số 1489 /UBND-TNMT gửi Chủ tịch UBND xã Thanh An. Tại đây thông tin UBND huyện Thanh Chương nhận được phản ánh tại khu vực đất lâm nghiệp giáp hồ Cầu Cau, xã Thanh An đang xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai (xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp); huyện đã giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường trực tiếp làm việc với UBND xã Thanh An và kiểm tra cụ thể. Qua kiểm tra, thời điểm này trên đồi Khe Trò có 5 công trình nhà chòi xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất; người vi phạm là ông N.S.H.G, trú tại thành phố Vinh. Vi phạm này đã được UBND xã Thanh An phát hiện, kiểm tra từ ngày 11/6/2022. Tuy nhiên, xã đã không kiên quyết ngăn chặn, xử lý kịp thời, dẫn đến người vi phạm hoàn thiện 5 công trình nhà chòi và đưa vào sử dụng.