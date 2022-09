Khoảng 3.750 tỷ đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên cũng được hưởng thụ nhiều lợi ích thiết thực từ chính sách này.

Thực tế cho thấy, quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả cho rất nhiều bệnh nhân là học sinh, sinh viên mắc các bệnh nan y, mạn tính với chi phí lớn lên tới hàng tỷ đồng, giúp các em và gia đình giảm gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh, có thêm động lực để yên tâm điều trị bệnh.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, diện bao phủ Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên qua các năm đều phát triển ổn định với xu hướng tăng dần. Nhiều trường học, địa phương đã đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Điều đó thể hiện, nhận thức của các bậc phụ huynh về quyền lợi, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế cho con em đã được nâng cao một cách rõ rệt. Nhiều phụ huynh chuyển từ quan niệm chỉ tham gia bảo hiểm y tế lúc ốm đau sang tâm thế chủ động tham gia bảo hiểm y tế ngay từ khi các con đang khỏe mạnh - coi đó là cách tốt nhất để phòng ngừa, ứng phó rủi ro và góp phần chia sẻ với cộng đồng thông qua việc tham gia bảo hiểm y tế.

Một số trường hợp học sinh, sinh viên được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị lớn như sau:

- Bệnh nhân có mã thẻ HS48686217XXXXX (xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long): khám, chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú bảo hiểm y tế 24 lần trong năm 2021 tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TP.Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với các chẩn đoán chính: Thông liên thất (phần màng); Nhiễm trùng huyết do candida; Hở van động mạch chủ do thấp (nặng 4/4); Hở (van) hai lá (nặng do giãn vòng van); Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng cấp và bán cấp (áp xe gốc động mạch chủ);…. Chi phí Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh nhân là 1,18 tỷ đồng.

- Bệnh nhân có mã thẻ HS47979369XXXXX (phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh): khám, chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú bảo hiểm y tế 2 lần trong năm 2021 tại Bệnh viện Nhi Đồng II và Bệnh viện 175 của TP.Hồ Chí Minh với các chẩn đoán chính: Shock nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa theo dõi do nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn, suy đa cơ quan; Viêm phổi, không đặc hiệu. Chi phí Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh nhân là 1,14 tỷ đồng.

- Bệnh nhân có mã thẻ HS47979379XXXXX (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh): khám, chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú bảo hiểm y tế 8 lần trong 8 tháng đầu năm 2022 tại Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Nhi Đồng I và Bệnh viện Chợ Rẫy với các chẩn đoán chính: Viêm cơ tim cấp; Di chứng tổn thương nội sọ (tổn thương cũ chẩm trái); Hở van 2 lá do thấp; Viêm mô bào;… Chi phí Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh nhân là 1,1 tỷ đồng.

- Bệnh nhân có mã thẻ HS47575269XXXXX (Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai): khám, chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú bảo hiểm y tế 6 lần trong 8 tháng đầu năm 2022 tại Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP.Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi đồng - Đồng Nai với chẩn đoán chính là bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp. Chi phí Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh nhân là 0,9 tỷ đồng.

Từ những số liệu trên, có thể khẳng định, chính sách bảo hiểm y tế mang ý nghĩa nhân văn và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Đồng hành cùng các thế hệ học sinh, sinh viên nói riêng và người tham gia bảo hiểm y tế nói chung, trong nhiều năm qua, tấm thẻ bảo hiểm y tế đã được xem là “chiếc phao cứu sinh” không thể thiếu của mỗi người. Đặc biệt, với những học sinh, sinh viên, những người bị bệnh hiểm nghèo có thời gian chữa trị bệnh lâu dài thì giá trị của việc tham gia bảo hiểm y tế càng được nhân lên gấp bội. Bởi tấm thẻ bảo hiểm y tế đã không chỉ giúp người bệnh có điều kiện được tiếp xúc, sử dụng với các vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật cao, đắt tiền để điều trị bệnh, mà còn giúp gia đình người bệnh không mắc vào cảnh sa sút kinh tế chỉ vì lo chi phí khám, chữa bệnh cho người thân.

Bước vào năm học 2022-2023, trong bối cảnh được dự báo còn tiềm ẩn nhiều dịch bệnh gây rủi ro tới sức khỏe con người, công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên thông qua chính sách bảo hiểm y tế càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Theo đó, trong năm học này, công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tiếp tục được triển khai quyết liệt với mục tiêu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia và được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế. Để đạt mục tiêu này, rất cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới các địa phương, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các nhà trường, thầy, cô giáo trong việc thông tin, tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên, cũng như phụ huynh của các em tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên./.