Xã hội Khoảnh khắc mẹ liệt sĩ 104 tuổi òa khóc đón nhận hài cốt con trai sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi Biết tin hài cốt con trai đang trên đường trở về, từ sáng sớm cụ Lài đã yêu cầu con cháu dẫn ra đầu ngõ để ngóng chờ.

Ngày 3/4, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Hòa sau gần 52 năm hi sinh. Sau lễ truy điệu được tổ chức trang nghiêm tại nhà, hài cốt liệt sĩ Hòa được an táng ở nghĩa trang liệt sĩ xã.

Cụ Lài gặp lại con trai sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Ảnh: T.H

Liệt sĩ Nguyễn Công Hòa sinh năm 1951, ở xóm Văn Thượng, xã Thanh Văn, nay sáp nhập thành xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương). Năm 1969, anh lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Tháng 6/1973, gia đình nhận được giấy báo tử, trong đó không ghi nơi an táng, hi sinh. Khi hi sinh, anh đang là trung đội trưởng, thuộc Sư đoàn 968. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, gia đình đã nhiều lần đi các nghĩa trang liệt sĩ ở Nghệ An, Hà Tĩnh nhưng không có kết quả.

Biết tin con trai được đưa về sau 52 năm xa cách, từ sáng sớm, cụ Phạm Thị Lài (104 tuổi), được con cháu đẩy trên chiếc xe lăn, ra đầu ngõ để ngóng chờ. Ít năm trước, sau lần đại thọ 100 tuổi, cụ bị ngã nên không còn tự đi lại được. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ đã quên đủ thứ, nhưng chưa bao giờ cụ quên người con trai đang nằm lại đâu đó trên chiến trường. Mỗi lần được hỏi về liệt sĩ Hòa, cụ đều kể rành mạch từng chuyện nhỏ cũng như tâm nguyện được tìm thấy phần mộ của con. Khi hài cốt của con trai trở về trong lá cờ Tổ quốc, cụ Lài liên tục nấc nghẹn.

"Hòa ơi? Con đây rồi... Mấy chục năm rồi con ơi...", cụ Lài òa khóc khi gặp lại con.

Cụ Lài bên bàn thờ con trong lễ truy điệu. Ảnh: T.H

Gia đình cho biết, ít năm trước có một nhóm thiện nguyện tìm thấy phần mộ có tên Nguyễn Công Hòa ở Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 (tỉnh Quảng Trị), nên đã liên hệ với gia đình. "Dù trên phần mộ chỉ có tên và đơn vị, không có quê quán, năm sinh hay năm hi sinh nhưng tôi linh cảm chú tôi nằm ở dưới. Vì vậy mà gia đình đề nghị được xét nghiệm ADN. Sau thời gian chờ đợi, đến tháng 2 vừa rồi thì có kết quả đúng", anh Nguyễn Công Quỳnh, cháu trai của liệt sĩ Hòa nói và cho hay, suốt hơn 1 tháng qua, kể từ khi có kết quả xét nghiệm, ngày nào bà nội anh cũng hỏi, khi nào thì đón nhận hài cốt chú về.