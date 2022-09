Khởi công nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô 200 triệu USD tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 22/9, tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) diễn ra Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng do nhà đầu tư EXCEL SMART GLOBAL LIMITED (thuộc Tập đoàn Quốc tế Ju Teng, Đài Loan) đầu tư.

Tham dự lễ khởi công, về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai.

Về phía nhà đầu tư, đối tác có các ông: Trịnh Lập Dục - Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Ju Teng; Hoàng Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt; Phan Đức Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Dự án nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 30/12/2021, với quy mô diện tích hơn 120 ha đất. Sau gần 9 tháng kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Tập đoàn Quốc tế Ju Teng đã hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định và tổ chức khởi công xây dựng dự án.

Đây là dự án chuyên sản xuất linh kiện điện tử máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính và phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe ô tô, với tổng mức đầu tư giai đoạn I là 200 triệu USD, sử dụng khoảng 6.000 - 9.000 lao động và là một trong những dự án trọng điểm mà tỉnh Nghệ An mời gọi đầu tư.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Trịnh Lập Dục - Chủ tịch Tập đoàn Quốc Tế Ju Teng bày tỏ ấn tượng sâu sắc vào năm 2019. Đó là sau khi khảo sát tại 10 Khu công nghiệp trên địa bàn cả nước, Tập đoàn đã quyết định đầu tư tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I (tỉnh Nghệ An) bởi đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình, chân thành, chu đáo của lãnh đạo tỉnh, cũng như nhận thấy tiềm năng, lợi thế của Nghệ An.

Chủ tịch Tập đoàn Quốc Tế Ju Teng cam kết vào tháng 6/2023, nhà máy sẽ đi vào hoạt động. Nhà máy sẽ vận hành trên công nghệ sản xuất mới nhất trong 20 năm qua, trở thành cơ sở sản xuất vỏ máy hiện đại trên thế giới. Chủ tịch Tập đoàn Quốc Tế Ju Teng cũng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành, thị xã Hoàng Mai trong suốt thời gian qua đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để dự án được triển khai và khởi công đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc Tập đoàn Quốc tế Ju Teng khởi công dự án tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I một lần nữa cho thấy, tiềm năng, thế mạnh và những cơ hội đầu tư vào Nghệ An đã có sức hấp dẫn, có sức lan tỏa lớn trong thu hút đầu tư. Đặc biệt, sự kiện khởi công xây dựng dự án tiếp tục minh chứng cho quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất của tỉnh Nghệ An; sự có mặt của Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đã chứng minh cho cam kết cao nhất của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư Ju Teng nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện đúng cam kết với nhà đầu tư, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hút, hỗ trợ đầu tư; không ngừng đổi mới, cải cách thực chất môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn để thúc đẩy triển khai các dự án lớn, tiếp tục thu hút các dự án thuộc chuỗi cung ứng để hình thành môi trường đầu tư, kinh doanh tích cực, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Nghệ An với các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có nhà đầu tư Ju Teng.

Tỉnh Nghệ An trân trọng ghi nhận và đánh giá cao Tập đoàn Quốc tế Ju Teng và cá nhân ngài Trịnh Lập Dục - Chủ tịch Tập đoàn đã triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng cam kết; dành tình cảm đặc biệt lựa chọn tỉnh Nghệ An nói chung cũng như thị xã Hoàng Mai nói riêng là điểm đến đầu tư và giới thiệu thêm các nhà cung ứng, đối tác đến với tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng, khi dự án Ju Teng và các dự án phụ trợ đi vào hoạt động sẽ hình thành một chuỗi cung ứng hiệu quả, tạo bước chuyển để các doanh nghiệp tại Nghệ An có cơ hội tham gia xây dựng chuỗi cung ứng khép kín và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thông qua đó, góp phần quan trọng để cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh; giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Nghệ An cho những năm tiếp theo. Đây là bước đi chắc chắn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy hết tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An, tạo tiền đề và động lực cho tỉnh đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tăng cường cảnh quan; nâng cao hình ảnh về môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An nhằm mục tiêu thu hút được các nhà đầu tư sản xuất trong lĩnh vực công nghệ cao, các ngành công nghiệp phụ trợ với quy mô lớn. Công ty cổ phần xây dựng Hợp Lực tổ chức thi công xây dựng dự án đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, hoàn thành để đưa dự án vào hoạt động trong tháng 6/2023 như cam kết của nhà đầu tư.

Xác định Tập đoàn Quốc tế Ju Teng cùng các nhà cung ứng là những nhà đầu tư chiến lược, người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định, trong thời gian tới tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh và thủ tục liên quan trong quá trình triển khai, xây dựng và thực hiện dự án.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ngành, đơn vị chức năng liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ kịp thời, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của Nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của dự án tại tỉnh Nghệ An; Giao UBND thị xã Hoàng Mai bảo đảm an ninh trật tự và các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện cũng như đi vào hoạt động của dự án được an toàn, thuận lợi.

Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Hữu An cho rằng, đây là dự án phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của thị xã, kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã. Đồng thời cam kết, thị xã sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh, đảm bảo an ninh để dự án được triển khai hiệu quả.

Thay mặt tổng thầu, ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Hợp Lực khẳng định, với hơn 850 kỹ sư, hơn 8.000 công nhân lành nghề, cùng kinh nghiệm, năng lực sẽ hoàn thành thi công dự án đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, bàn giao dự án cho chủ đầu tư đi vào hoạt động đúng quy định pháp luật.