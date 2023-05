Khởi sắc vùng biên Tam Hợp

Nhờ đó, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân được khơi dậy mạnh mẽ, mang lại chuyển động tích cực cho các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của địa phương”. Minh chứng là trong năm 2022, diện tích lúa ruộng trên địa bàn xã đạt 53,5/52ha, tăng 2,9%; cây ngô 73/70ha, tăng 4,3%; cây sắn 80/54ha, tăng 48,1%; cây nghệ đỏ:18/15ha, thu về 367 tấn, tăng 20% so với kế hoạch, cây gừng 8/8ha, đạt 100% so với kế hoạch. Tổng gia súc, gia cầm cũng tăng so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước với đàn trâu 368 con, đàn bò 1.276 con, đàn lợn 902 con, đàn dê 217 con, đàn gia cầm 14.478 con. Toàn xã có hơn 50 mô hình kinh tế bền vững (chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, trồng bo bo, nghệ đỏ, nuôi dê, dúi, gà đen thả vườn, lợn đen…).

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, các chương trình, đề án trọng tâm của xã được triển khai thực hiện quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm và mang lại hiệu quả thiết thực, có 16/30 chỉ tiêu đạt và vượt, 12/30 chỉ tiêu có khả năng sẽ đạt vào cuối nhiệm kỳ. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 22/23 triệu đồng, đạt 96% nghị quyết đại hội; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.809,5/75 triệu đồng, đạt 2413% nghị quyết đại hội. Từ năm 2020 đến nay, tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã được 16 tỷ 434 triệu đồng, xây dựng 9 công trình, tập trung ở các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế, văn hóa. Bên cạnh đó, xã cũng kêu gọi, huy động các nguồn hỗ trợ khác được 1 tỷ 500 triệu đồng, xây dựng 2 công trình phục vụ dân sinh, được đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.