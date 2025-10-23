Pháp luật Khởi tố 25 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tam Hợp Công an xã Tam Hợp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 25 thanh, thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, ngày 26/9/2025, Công an xã Tam Hợp nhận được tin báo của N.H.N.A (SN 2008, trú xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An) đang đi xe máy thì bị một số đối tượng chặn lại tại khu vực Quốc lộ 48 và sử dụng hung khí khiến N. A bị thương ở chân trái phải điều trị tại bệnh viện. Các đối tượng sau khi gây án đã lên xe bỏ đi không rõ tung tích.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang

Hai nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang

Công an xã Tam Hợp đã ngay lập tức tập trung lực lượng khẩn trương truy vết các đối tượng gây án. Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng triệu tập 17 đối tượng tham gia vụ việc gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích (còn 1 đối tượng đang bỏ trốn); thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan gồm: 1 kiếm sắt; 7 xe máy; 2 gậy gỗ và 1 chích điện tự chế.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này khai nhận, do có mâu thuẫn trước đó với nhóm N.H.N.A nên đã hẹn nhau để giải quyết.

Đấu tranh mở rộng, Công đã xã xác định, làm rõ và tiếp tục triệu tập làm việc 14 đối tượng liên quan (trú tại các xã Minh Hợp và Tam Hợp), đây là nhóm đối tượng mâu thuẫn với nhóm 17 đối tượng trên. Tang vật thu giữ: 6 xe máy, 3 vỏ chai bia và các mảnh vỡ; 1 kiếm gỗ là tang vật và phương tiện liên quan.

Được biết, trước đó vào tối 25/9/2025, hai nhóm đối tượng này đã sử dụng xe máy hò hét, rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn tại Quốc lộ 48A (thuộc xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An).

Hiện Công an xã Tam Hợp đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng - là những thanh niên chủ mưu cầm đầu và tham gia tích cực vào vụ việc gây rối. Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các đối tượng còn lại giao cho gia đình quản lý và giáo dục.