Thứ Bảy, 18/10/2025
Pháp luật

Điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Văn Hậu - Cao Loan 18/10/2025 18:13

Công an xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) vừa bắt 15 thanh thiếu niên trong hai nhóm cầm kiếm rượt đuổi, ném đá nhau giữa đêm, gây náo loạn khu trung tâm xã.

Trước đó, rạng sáng 3/10, hai nhóm thanh thiếu niên (15–20 tuổi) trú tại các xã Châu Bình, Châu Tiến và Quỳ Châu, điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, rồ ga, cầm kiếm rượt đuổi nhau trước cổng UBND xã Quỳ Châu, khu vực Công viên Trà Bồng.

tang vat QC
Tang vật Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Cao Loan.

Nhóm của Vi Nhật Tân (SN 2008) mang theo hai kiếm tìm nhóm Hà Văn Hiếu (SN 2009) để “giải quyết mâu thuẫn”, dẫn đến hỗn chiến, ném đá loạn xạ, khiến người dân hoang mang.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu nhanh chóng triển khai lực lượng, thu giữ 2 kiếm, 5 xe mô tô cùng nhiều tang vật khác. Đến ngày 17/10, Cơ quan Công an đã bắt giữ 15 đối tượng trong hai nhóm về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quy Chau
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Văn Hậu.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

