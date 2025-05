Pháp luật

Khởi tố nhóm trai bản ở Nghệ An mang dao kiếm đi đánh nhau

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm đối tượng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội “Cố ý gây thương tích”.