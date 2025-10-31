Thứ Sáu, 31/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Quỳ Châu

Trọng Kiên 31/10/2025 20:55

Ngày 31/10, tại xã Quỳ Châu. Ban Chỉ đạo Đề án 1371, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Tòa án Quân sự, Viện kiểm sát Quân sự khu vực 41 Quân khu 4 và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Đại biểu Tòa án Quân sự, Viện kiểm sát Quân sự khu vực 41 Quân khu 4; Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu và các cơ quan, đơn vị; cùng hơn 350 đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Quỳ Châu.

bna_2(1).jpg
Cán bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu phát tờ rơi tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự cho các đại biểu. Ảnh: Trọng Kiên

Đây là hoạt động trọng tâm được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và cao điểm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371).

bna_3(1).jpg
Thượng tá Nguyễn Trọng Lộc – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng tủ sách pháp luật và một số đầu sách pháp luật cho Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu và Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳ Châu. Ảnh: Trọng Kiên

Tại hội nghị, cùng với việc giới thiệu các nội dung tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự; Tổ chức phiên tòa giả định về “Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự”; phát tờ rơi về luật nghĩa vụ quân sự; tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ… Ban Chỉ đạo 1371 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao tặng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu và Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳ Châu tủ sách pháp luật và một số sách pháp luật; trao 20 phần quà mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nhập ngũ năm 2024, 2025 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quỳ Châu.

bna_5(1).jpg
Tổ chức phiên tòa giả định về “Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự”. Ảnh: Trọng Kiên
tặng quà
Các đại biểu tặng quà cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nhập ngũ năm 2024, 2025 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quỳ Châu. Ảnh: Trọng Kiên

Thông qua buổi tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, luật nghĩa vụ quân sự cho mọi người dân. Đồng thời phát huy vai trò, vị trí của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trong triển khai thực hiện Đề án 1371 trên địa bàn tỉnh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bộ CHQS tỉnh trao quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến các gia đình chính sách trên địa bàn Nghệ An

Bộ CHQS tỉnh trao quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến các gia đình chính sách trên địa bàn Nghệ An

Tìm thấy két sắt bị lũ vùi lấp ở Xiềng Tắm, Bộ CHQS tỉnh nhanh chóng trao trả cho người bị mất

Tìm thấy két sắt bị lũ vùi lấp ở Xiềng Tắm, Bộ CHQS tỉnh nhanh chóng trao trả cho người bị mất

Nhiều tuyến đường ở xã Mỹ Lý vẫn sạt lở gây chia cắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng hỗ trợ

Nhiều tuyến đường ở xã Mỹ Lý vẫn sạt lở gây chia cắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng hỗ trợ

Đọc tiếp

Bộ CHQS tỉnh trao quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến các gia đình chính sách trên địa bàn Nghệ An

Bộ CHQS tỉnh trao quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến các gia đình chính sách trên địa bàn Nghệ An

Tìm thấy két sắt bị lũ vùi lấp ở Xiềng Tắm, Bộ CHQS tỉnh nhanh chóng trao trả cho người bị mất

Tìm thấy két sắt bị lũ vùi lấp ở Xiềng Tắm, Bộ CHQS tỉnh nhanh chóng trao trả cho người bị mất

Nhiều tuyến đường ở xã Mỹ Lý vẫn sạt lở gây chia cắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng hỗ trợ

Nhiều tuyến đường ở xã Mỹ Lý vẫn sạt lở gây chia cắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng hỗ trợ

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Quỳ Châu

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO