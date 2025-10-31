Xã hội Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Quỳ Châu Ngày 31/10, tại xã Quỳ Châu. Ban Chỉ đạo Đề án 1371, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Tòa án Quân sự, Viện kiểm sát Quân sự khu vực 41 Quân khu 4 và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Đại biểu Tòa án Quân sự, Viện kiểm sát Quân sự khu vực 41 Quân khu 4; Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu và các cơ quan, đơn vị; cùng hơn 350 đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Quỳ Châu.

Cán bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu phát tờ rơi tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự cho các đại biểu. Ảnh: Trọng Kiên

Đây là hoạt động trọng tâm được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và cao điểm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371).

Thượng tá Nguyễn Trọng Lộc – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng tủ sách pháp luật và một số đầu sách pháp luật cho Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu và Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳ Châu. Ảnh: Trọng Kiên

Tại hội nghị, cùng với việc giới thiệu các nội dung tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự; Tổ chức phiên tòa giả định về “Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự”; phát tờ rơi về luật nghĩa vụ quân sự; tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ… Ban Chỉ đạo 1371 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao tặng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu và Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳ Châu tủ sách pháp luật và một số sách pháp luật; trao 20 phần quà mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nhập ngũ năm 2024, 2025 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quỳ Châu.

Tổ chức phiên tòa giả định về “Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự”. Ảnh: Trọng Kiên

Các đại biểu tặng quà cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nhập ngũ năm 2024, 2025 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quỳ Châu. Ảnh: Trọng Kiên



Thông qua buổi tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, luật nghĩa vụ quân sự cho mọi người dân. Đồng thời phát huy vai trò, vị trí của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trong triển khai thực hiện Đề án 1371 trên địa bàn tỉnh.