Xã hội Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên giai đoạn 2022-2025 Sáng 30/10, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên giai đoạn 2022 - 2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Phạm Đình Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Hồng Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Đại biểu Tỉnh đoàn có đồng chí Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An. Tham dự hội nghị còn có thủ trưởng Phòng Tham mưu, Chính trị Hậu cần - Kỹ thuật; đại diện Phòng Công tác Quần chúng Quân khu, các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn tỉnh, cùng 80 đồng chí đại biểu là cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu được bầu chọn từ Đại hội đoàn các cấp trong Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Châu Khang

Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, mệnh lệnh của người chỉ huy; chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên. Tích cực tham mưu phối hợp với các cơ quan, ban ngành, tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa đẩy mạnh các hoạt động hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các hoạt động xã hội. Tổ chức Đoàn được quan tâm củng cố, xây dựng vững mạnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Châu Khang

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Nhiều phong trào, chương trình, mô hình tiêu biểu được các tổ chức đoàn tham gia, duy trì và phát huy hiệu quả như: “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Nâng bước em đến trường”, “Vọng gác thanh niên”, “Bát nước thao trường”, “Khâu áo chiến sĩ”, “Tay kéo Biên phòng”, “Ngôi nhà thiện nguyện”, “Tuần học kiểu mẫu”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật”. Phối hợp thực hiện tốt Chương trình “Tết ấm miền Tây xứ Nghệ”, tổ chức cấp thuốc, khám và điều trị bệnh miễn phí cho nhân dân trên địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Đồng chí Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Châu Khang



Đặc biệt nổi bật, duy trì thường xuyên có hiệu quả mô hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển” đã trao tặng hơn 50.000 lá cờ Tổ quốc, hơn 704 suất quà, tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng; trong năm 2024, mô hình đoàn thanh niên: “Tôi yêu tổ quốc tôi – Tặng cờ cho ngư dân đi biển” được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức và tôn vinh là mô hình điển hình tiêu biểu cấp toàn quốc về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được lan tỏa rộng khắp trong Quân khu và toàn quốc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Châu Khang

Giai đoạn 2025 - 2030, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ LLVT tỉnh Nghệ An khát vọng, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển”, hội nghị xác định thực hiện 2 khâu đột phá gồm: Xung kích trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; góp phần xây dựng LLVT tỉnh tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự và ứng dụng khoa học công nghệ.

Thủ trưởng các cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đại biểu dự hội nghị chụp hình lưu niệm. Ảnh: Châu Khang

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Lợi – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Đoàn thanh niên LLVT tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, các tổ chức đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên.

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An yêu cầu tuổi trẻ LLVT tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác đoàn; gắn hoạt động phong trào thanh niên với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.