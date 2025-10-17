Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, khắc phục tình trạng kiêm nhiệm trái ngành Khảo sát, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã Quỳ Châu, Châu Tiến, Châu Bình, Hùng Chân, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát vị trí việc làm, bố trí nhân sự đúng chuyên môn, khắc phục tình trạng kiêm nhiệm trái ngành.

Sáng 17/10, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã: Quỳ Châu, Châu Tiến, Châu Bình, Hùng Chân.

Đi cùng đoàn công tác có đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các xã Quỳ Châu, Châu Bình, Châu Tiến, Hùng Chân. Ảnh: Thành Cường

Những vướng mắc từ thực tế

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo kết quả sau 3 tháng rưỡi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, kể từ ngày 01/07/2025 chính quyền các xã đã chủ động, sáng tạo trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, duy trì hoạt động hành chính, ổn định tư tưởng đội ngũ, không để gián đoạn công việc.

Bộ máy chính quyền đã nhanh chóng vận hành theo quy chế; các phòng, trung tâm hành chính công được thành lập và đi vào hoạt động nề nếp; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, nhiều địa phương có tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 99%.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ được chú trọng; việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án, công trình, đơn vị sự nghiệp cơ bản đảm bảo theo quy định; An ninh trật tự, quốc phòng, an sinh xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân từng bước ổn định.

Làm việc với đoàn công tác, các xã Quỳ Châu, Châu Bình, Châu Tiến, Hùng Chân cũng đã phản ánh nhiều khó khăn, đề nghị tỉnh và Trung ương tháo gỡ, để chính quyền cấp xã thực sự hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển chung của từng địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Hùng Chân nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Thành Cường

Về tổ chức bộ máy và nhân sự, một số xã còn thiếu biên chế, thiếu cán bộ có chuyên môn sâu ở các lĩnh vực như: xây dựng, thú y, môi trường, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giáo dục, y tế; Việc phân công nhiệm vụ còn chồng chéo, một số công chức chưa đúng chuyên môn; Chính sách, phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách còn thấp, chưa khuyến khích động viên.

Nhiều trụ sở chật hẹp, xuống cấp, các cơ quan Đảng ủy, UBND, BCHQS làm việc rải rác ở nhiều điểm; Thiếu nhà công vụ, phòng làm việc, nhất là các xã tại Hùng Chân, Châu Bình; Trang thiết bị công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhiều máy móc cũ, mạng nội bộ chưa ổn định.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình một số vướng mắc, kiến nghị của các địa phương. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn phản ánh, nguồn lực cấp trên phân bổ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Định mức phân bổ kinh phí chưa phù hợp thực tế xã miền núi, xã không sáp nhập (như Châu Bình); Một số thủ tục, quy trình tài chính, đầu tư công còn vướng mắc khi chuyển thẩm quyền về cấp xã.

Ngoài ra, các địa phương còn phản ánh một số vướng mắc liên quan đến một số lĩnh vực chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể; Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế do địa bàn rộng, dân cư phân tán, trình độ CNTT của người dân còn thấp; Nâng cấp, xây dựng hạ tầng giao thông tại các địa phương...

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, khắc phục tình trạng kiêm nhiệm trái ngành

Để mô hình chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục vận hành ổn định, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã, các sở, ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát vị trí việc làm, bố trí nhân sự đúng chuyên môn, khắc phục tình trạng kiêm nhiệm trái ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận thuận tiện hơn;...

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hỏi thăm mức độ hài lòng của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hùng Chân. Ảnh: Thành Cường

Để khắc phục những vướng mắc, khó khăn của địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND giao các sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn các xã bổ sung biên chế, đặc biệt các lĩnh vực chuyên môn còn thiếu; nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ cán bộ công chức ở vùng khó khăn...

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh định mức kinh phí hoạt động phù hợp thực tế; nghiên cứu cơ chế tài chính đặc thù cho các xã miền núi, xã không sáp nhập; tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư trụ sở, nhà công vụ, trang thiết bị làm việc cho các xã.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hùng Chân. Ảnh: Thành Cường

Hướng dẫn cụ thể cơ chế phối hợp với Trạm dịch vụ nông nghiệp, quy trình xử lý hồ sơ cải tạo đất ở, khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ kỹ thuật các Chương trình mục tiêu Quốc gia; Phối hợp với huyện rà soát các tuyến đường xuống cấp, ưu tiên bố trí vốn đầu tư, bảo đảm giao thông thông suốt; Hoàn thiện quy trình điện tử, khắc phục lỗi phần mềm, hướng dẫn đồng bộ quy trình dịch vụ công.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quỳ Châu. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn, mang tính đột phá về tổ chức bộ máy hành chính, quá trình thực hiện không tránh khỏi những khó khăn bước đầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ đề nghị lãnh đạo các xã tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng vùng Quỳ Châu phát triển nhanh, bền vững.