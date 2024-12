Pháp luật Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh cô gái dã man sau va quẹt giao thông Động thái này được Cơ quan Cảnh sát điều tra đưa ra sau 3 ngày bắt khẩn cấp Khoa để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TP Hồ Chí Minh) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Bùi Thanh Khoa (SN 1984, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) về tội Cố ý gây thương tích vì hành vi đánh dã man cô gái sau va quẹt giao thông ở quận 4.

Theo Công an quận 4, Khoa chưa có tiền án, tiền sự, vợ Khoa bỏ nhà đi trước đó, cha mẹ ruột từ mặt, một mình ở với 2 con tại nhà thuê… Trước khi bị bắt, Khoa buôn bán mỹ phẩm tự do. Do bức xúc, áp lực trong cuộc sống nên khi gặp chuyện nhỏ dẫn đến Khoa đã hành động ngang ngược, côn đồ, hung hãn, bất chấp pháp luật.

Bị can Bùi Thanh Khoa tại cơ quan điều tra.

Sau khi được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 giáo dục, phổ biến pháp luật, bị can đã rất ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình. “Người phụ nữ di chuyển quẹt vào xe của tôi làm tôi loạng choạng tay lái nên tôi bực tức, không kiềm chế được bản thân đã đánh gây thương tích cho cô đó… Bản thân tôi cảm thấy rất hối hận và rất mong được pháp luật khoan hồng, cho tôi có cơ hội gần lại với môi trường xã hội...”, Khoa nói.

“Tôi thấy hành vi của tôi côn đồ, gây mất trật tự nơi công cộng. Tôi có lời nhắn nhủ các bạn trẻ đừng nên nóng nảy mà mất đi kiểm soát, để khi sự việc đi quá xa giống tôi làm ra như ngày hôm nay để rồi phải trả giá, đó là một bài học tôi cần phải ghi nhớ”, Khoa bày tỏ.

Khoa đánh tới tấp, đạp mạnh vào người chị An sau va quẹt giao thông, xảy ra vào ngày 9/12 (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào lúc 7h20 ngày 9/12, chị Quách Thanh Thủy An (SN 2001; thường trú: phường Đa Kao, quận 1) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH mode, màu xám, biển số 59T2-322.05, đi từ hướng quận 7 qua cầu Kênh Tẻ, đến trước nhà số 120-122 Khánh Hội, phường 4, quận 4 thì bị Bùi Thanh Khoa (SN 1984; thường trú phường 12, quận 10; hiện ở thị trấn Nhà Bè) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Air Blade, màu trắng, biển số: 59H1- 547.48 ép xe mô tô của chị An vào lan can giữa đường làm xe của chị An va quẹt vào phía sau xe của Khoa.

Lúc này, Khoa chủ động dừng xe, quay lại dùng hai tay đánh liên tiếp vào mặt chị An. Khi chị An té ngã vào lan can giữa đường, Khoa đã dùng cùi chỏ tay trái đánh vào vùng đỉnh đầu của chị An và dùng chân phải đá vào mặt chị An.

Chị An đứng dậy, Khoa tiếp tục dùng tay đánh vào người chị An, cho đến khi có một người lái xe 16 chỗ đi bên chiều đường ngược lại dừng xe lại và có lời nói can ngăn thì Khoa mới dừng việc đánh chị An rồi lên xe bỏ đi…