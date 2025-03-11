Thứ Hai, 3/11/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 17 tỷ đồng bằng hình thức góp vốn đầu tư

Tạ Văn Toàn 03/11/2025 06:29

Bằng thủ đoạn gian dối, đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến đã chiếm đoạt tài sản của 12 người với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 17 tỷ đồng.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến. (Nguồn: Báo Phú Thọ)
Đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến. Nguồn: Báo Phú Thọ

Ngày 2/11, Công an tỉnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Tuyến (SN 1985, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác tại địa bàn Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo của chị B.T.T.H. (SN 1991, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) tố cáo Bùi Thị Thanh Tuyến có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng.

Theo đơn tố cáo, Tuyến kêu gọi chị H. góp vốn đầu tư bất động sản để “mua chung, bán lại kiếm lời,” cam kết chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tuyến không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Bùi Thị Thanh Tuyến đến làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tuyến đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định từ tháng 5/2023 đến nay, bằng thủ đoạn gian dối, Tuyến đã chiếm đoạt tài sản của 12 người khác với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 17 tỷ đồng.

Tuyến thường tự xưng có nhiều mối quan hệ, kinh nghiệm đầu tư và “nguồn hàng” bất động sản giá rẻ. Đối tượng đưa ra các dự án "ảo" không có địa chỉ cụ thể, dụ dỗ người khác góp vốn với hứa hẹn lãi suất cao.

Ban đầu, Tuyến chi trả tiền “lợi nhuận” đúng hẹn để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục mời gọi góp thêm vốn rồi chiếm đoạt toàn bộ.

Ngoài ra, Tuyến còn giả mạo hồ sơ, giấy tờ đất đai để chiếm đoạt. Cụ thể, Tuyến tự giới thiệu có khả năng làm nhanh các thủ tục đăng ký, chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến nhiều người nhẹ dạ giao cho Tuyến giấy tờ gốc.

Sau khi nhận, Tuyến làm giả hợp đồng ủy quyền, giấy chuyển nhượng, đặt cọc... và sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo www.vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/khoi-to-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-17-ty-dong-bang-hinh-thuc-gop-von-dau-tu-post1074501.vnp
Copy Link
https://www.vietnamplus.vn/khoi-to-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-17-ty-dong-bang-hinh-thuc-gop-von-dau-tu-post1074501.vnp

Bài liên quan

Đọc tiếp

Khởi tố 25 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tam Hợp

Khởi tố 25 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tam Hợp

Nghệ An: Khởi tố đối tượng lợi dụng đêm mưa bão để cướp giật tài sản

Nghệ An: Khởi tố đối tượng lợi dụng đêm mưa bão để cướp giật tài sản

Khởi tố 5 cựu cán bộ nhận hối lộ để "chạy giấy phép" đưa lao động ra nước ngoài

Khởi tố 5 cựu cán bộ nhận hối lộ để "chạy giấy phép" đưa lao động ra nước ngoài

Đọc tiếp

Khởi tố 25 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tam Hợp

Khởi tố 25 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tam Hợp

Nghệ An: Khởi tố đối tượng lợi dụng đêm mưa bão để cướp giật tài sản

Nghệ An: Khởi tố đối tượng lợi dụng đêm mưa bão để cướp giật tài sản

Khởi tố 5 cựu cán bộ nhận hối lộ để "chạy giấy phép" đưa lao động ra nước ngoài

Khởi tố 5 cựu cán bộ nhận hối lộ để "chạy giấy phép" đưa lao động ra nước ngoài

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 17 tỷ đồng bằng hình thức góp vốn đầu tư

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO