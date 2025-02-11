Pháp luật 'Nhà xe' ảo và cái giá thật của lòng tham Từng làm nghề lái xe tải, Lê Quang Vũ (35 tuổi, trú TP. Đà Nẵng) hiểu rõ nhu cầu vận chuyển hàng hóa nên nảy sinh ý định lừa đảo. Giả danh đơn vị vận chuyển, Vũ lên mạng nhận chở thuê để chiếm đoạt hàng hóa của các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành. Hai vụ lừa liên tiếp với tổng giá trị gần 800 triệu đồng đã khiến gã phải trả giá đắt cho lòng tham và sự gian dối.

Thủ đoạn giả đơn vị vận chuyển để chiếm đoạt tài sản

Lê Quang Vũ (35 tuổi), trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng từng có thời gian làm nghề lái xe tải. Do đó, đối tượng này nắm được nhu cầu thuê chở hàng hóa của nhiều chủ cửa hàng. Với ý định lừa đảo, Vũ giả đơn vị vận chuyển để nhận chuyển hàng cho ai có nhu cầu, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi của mình, Lê Quang Vũ lên mạng xã hội Facebook tìm các bài viết cần thuê vận chuyển hàng hóa. Sau khi trò chuyện, Vũ thống nhất giá cả với chủ hàng để nhận vận chuyển. Khi bên thuê cho địa chỉ nhận hàng hóa, Vũ sẽ thuê một đơn vị vận chuyển đến bốc hàng rồi chở đi bán lấy tiền tiêu xài. Bằng hình thức trên, Vũ đã 2 lần thực hiện hành vi lừa đảo.

Lê Quang Vũ cùng tang vật lúc mới bị bắt. Ảnh tư liệu

Ngày 7/8/2024, Lê Quang Vũ lên mạng xã hội tham gia hội, nhóm tìm kiếm vận chuyển thì thấy bài viết của chị Hoàng Thị Diễm H. (kế toán của một công ty tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ). Theo thông tin đăng tải, đơn vị này đang cần tìm đơn vị vận chuyển 3 cuộn tôn lạnh mạ màu từ thị xã Hoàng Mai (cũ), Nghệ An vào TP. Đồng Hới (cũ).

Lê Quang Vũ đã liên hệ chị H. để nhận vận chuyển số hàng trên và được chị này đồng ý thuê vận chuyển với giá 3,6 triệu đồng. Tin tưởng, chị H. đã kết bạn zalo gửi vị trí xưởng tôn và số điện thoại của chủ kho hàng cho Vũ.

Sau khi tìm được “con mồi”, Vũ liên hệ với một người làm nghề thu mua phế liệu ở Thái Nguyên (cũ) để bán 3 cuộn tôn trên. Khi đã tìm được nơi tiêu thụ hàng, Vũ tiếp tục tìm và liên hệ một công ty vận chuyển khác ở Hà Nội để thuê vận chuyển số hàng trên. Do không biết số tôn trên là do vi phạm pháp luật mà có nên công ty vận chuyển đã đồng ý chở hàng với giá 7 triệu đồng.

Trưa 8/8, Lê Quang Vũ đi ra kho tôn tại thị xã Hoàng Mai (cũ) gặp lái xe của công ty vận tải. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất kho, số hàng trên được Vũ chỉ đạo chở ra Thái Nguyên bán với giá hơn 150 triệu đồng. Theo định giá tài sản, tổng giá trị 3 cuộn tôn mà Lê Quang Vũ đã lừa đảo, chiếm đoạt tại thời điểm đó là 350 triệu đồng.

Sau thành công của phi vụ lừa đảo đó, chỉ 1 tuần sau, Vũ đã thực hiện hành vi lừa đảo khác. Lần này, khi thấy bài đăng cần thuê vận chuyển hơn 21 tấn gồm 7 cuốn cáp không bọc bỏ và 110 bộ neo (thiết bị cố định sử dụng trong xây dựng công trình) từ kho của một công ty ở khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương cũ) về tỉnh Quảng Ngãi, Vũ liên hệ với nhân viên, giả vờ nhận chở thuê số hàng hóa trên với giá 13,5 triệu đồng.

Sau đó, thông qua người bạn xã hội, Vũ tìm được tài xế chở hàng. Chiều cùng ngày, Vũ dẫn lái xe vào liên hệ với thủ kho để làm thủ tục xuất hàng ra khỏi kho. Sau khi nhận đầy đủ hàng, lái xe di chuyển hướng ra Bắc.

Vừa lên xe, Vũ liền rao bán 7 cuộn cáp không vỏ bọc thì có một người phụ nữ liên hệ hỏi mua. Khi người này hỏi nguồn gốc số cáp trên thì Vũ nói là cáp dư từ công trình ở TP. Hồ Chí Minh chở về TP. Đà Nẵng để bán và đưa hình chụp số hàng trên cho bên mua xem, cho biết nặng 21 tấn. Bên mua đã đồng ý mua số cáp trên với giá hơn 165 triệu đồng.

Chiều 16/8/2024, khi xe tới địa phận tỉnh Phú Yên thì nhân viên của công ty thuê chở hàng gọi hỏi tình hình. Lúc này, Vũ nói dối là trên xe còn có hàng hóa phải đi Đà Nẵng gấp và hứa hẹn sau khi giao xong số hàng đó thì sẽ đưa cáp về đúng thời gian quy định. Dù phía đại diện công ty cương quyết không đồng ý, nhưng Vũ tắt điện thoại rồi nói lái xe đi theo chỉ đạo của mình, có vấn đề gì mình sẽ chịu trách nhiệm.

Khi xe đến TP. Đà Nẵng, Lê Quang Vũ đã bán 7 cuộn cáp và 110 bộ neo với giá hơn 175 triệu đồng. Trong khi đó, cơ quan chức năng định giá, số hàng trên có giá trị hơn 442 triệu đồng.

Ngày 29/8/2024, Lê Quang Vũ bị Công an thị xã Hoàng Mai (cũ), tỉnh Nghệ An, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Lê Quang Vũ chiếm đoạt của các bị hại là gần 800 triệu đồng.

Thời điểm bị bắt giữ, Vũ đang “cõng” 2 lệnh truy nã của Công an huyện Hòa Vang (cũ), thành phố Đà Nẵng và Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ) về các tội danh liên quan đến chiếm đoạt tài sản.

Kết cục của kẻ chuyên lừa đảo

Với hành vi phạm tội trên, Lê Quang Vũ bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại phiên tòa sơ thẩm mới diễn ra, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khai về động cơ phạm tội, bị cáo trình bày do không có việc làm ổn định, muốn có tiền tiêu xài nên đã dùng thủ đoạn trên để lừa đảo các bị hại. Số tiền có được từ việc bán tài sản của các bị hại, bị cáo khai dùng để tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Vũ còn bỏ ra số tiền lớn để mua điện thoại “xịn” tặng bạn gái.

Bị cáo Lê Quang Vũ tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trước tòa, bị cáo tỏ thái độ hối lỗi về sai phạm của mình. Bị cáo trình bày: “Trong thời gian tạm giam bị cáo đã nhận thức rõ hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, xin tòa cho cơ hội sửa sai”. Tuy nhiên, dường như lời cầu xin sửa sai của bị cáo này không thành thật khi Vũ đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo.

Vào năm 2013, Lê Quang Vũ từng bị xử phạt 5 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Vũ còn bị Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Vũ từng có thời gian vào các tỉnh phía Nam để sinh sống. Nhưng hoàn lương chưa được bao lâu, đối tượng này lại thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Khi bị bắt về hành vi giả đơn vị vận chuyển để lừa đảo, do có liên quan đến 2 vụ án khác nên Lê Quang Vũ lần lượt bị đưa ra xét xử. Theo đó, vào tháng 6/2025, Lê Quang Vũ bị TAND huyện Hòa Vang (cũ), TP. Đà Nẵng tuyên phạt 30 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". 1 tháng sau Vũ tiếp tục bị TAND khu vực 1- Gia Lai xử phạt 6 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Lần thứ 4 hầu tòa tại phiên xét xử này, bị cáo tỏ ra khá bình thản và nhận hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Các bị hại đến tham dự tòa yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho họ.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Trong vụ án này, việc bị cáo phạm tội 2 lần là tình tiết tăng nặng. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Vũ 13 năm tù. Tổng hợp với 2 bản án trước đó buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 21 năm 6 tháng tù. Lĩnh 3 bản án trong vòng 4 tháng khiến đường về của Lê Quang Vũ càng trở nên xa ngái…