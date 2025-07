Pháp luật Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản Vì tin các tài khoản mạo danh "luật sư", "Công an", "cán bộ Bộ Tài chính" trên mạng xã hội và được các đối tượng trấn an, hứa hẹn giúp thu hồi số tiền đã bị lừa trước đó. Vì vậy, chị B. đã đi vay mượn khắp nơi để nộp tiền vào tài khoản mà chúng cung cấp.

Chiều 24/7, lực lượng Công an xã Đức Quang (tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp với Quỹ Tín dụng nhân dân xã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giao dịch trực tuyến.

Cụ thể, vào chiều cùng ngày, chị N.T.B. (SN 1974, trú tại thôn Đông Đoài, xã Đức Quang) đến giao dịch tại Quỹ Tín dụng nhân dân Bùi La Nhân (nay là Quỹ Tín dụng nhân dân xã Đức Quang) để nộp một khoản tiền lớn vào tài khoản nhằm thực hiện chuyển khoản cho một người lạ.

Trong quá trình làm việc, cán bộ Nguyễn Thị Tú Oanh, nhân viên Quỹ Tín dụng nhận thấy sự bất thường khi chị B. cung cấp một số tài khoản không rõ danh tính. Nghi ngờ đây có thể là một vụ lừa đảo, chị Oanh đã nhanh chóng thông báo cho Công an xã Đức Quang.

Chị Nguyễn Thị Tú Oanh - cán bộ Quỹ Tín dụng xã Đức Quang làm việc với chị B.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại trụ sở quỹ tín dụng, tiến hành xác minh và bước đầu xác định đây là một vụ lừa đảo qua mạng. Qua làm việc, chị B. cho biết, trước đó thường xuyên mua sắm trực tuyến và từng bị lừa mất một khoản tiền khi tham gia các ứng dụng "ưu đãi, khuyến mại". Với mong muốn lấy lại số tiền đã mất, chị đã liên hệ với các tài khoản mạo danh "luật sư", "Công an", "cán bộ Bộ Tài chính" trên mạng xã hội và được các đối tượng trấn an, hứa hẹn giúp thu hồi số tiền đã bị lừa. Vì vậy, chị B. đã đi vay mượn khắp nơi để nộp tiền vào tài khoản mà chúng cung cấp.

Cán bộ Công an xã Đức Quang kịp thời ngăn chặn, tận tụy giải thích và tuyên truyền cho chị B. về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng.

Nhờ sự cảnh giác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ quỹ tín dụng cùng sự vào cuộc kịp thời của Công an xã, hành vi lừa đảo đã bị ngăn chặn trước khi xảy ra hậu quả đáng tiếc. Lực lượng Công an cũng đã tận tình tuyên truyền, giải thích cho chị B. hiểu rõ các thủ đoạn lừa đảo tinh vi hiện nay trên không gian mạng.

Sau khi hiểu rõ sự việc, chị B. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ quỹ tín dụng và lực lượng Công an xã Đức Quang vì đã giúp chị tránh được thiệt hại về tài sản.

Đây là một lời cảnh tỉnh đối với người dân khi tham gia giao dịch trực tuyến, cần tỉnh táo, cảnh giác và xác minh rõ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động chuyển tiền nào. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức tín dụng và lực lượng Công an địa phương là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ người dân trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi hiện nay.