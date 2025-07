Pháp luật Giao dịch viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo vệ tài sản cho cụ bà Với tinh thần cảnh giác và sự tận tâm, nhân viên Phòng Giao dịch số 5 - Agribank Chi nhánh Hà Tây (Hà Nội) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng của một khách hàng lớn tuổi.

Ngày 26/6, bà P.T.Đ. (71 tuổi, trú tại phường La Khê, Hà Nội) đến quầy giao dịch số 2 của Phòng Giao dịch số 5 Agribank Chi nhánh Hà Tây (số 3 Chu Văn An, phường Quang Trung, Hà Nội) để yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng dù sổ chưa đến hạn tất toán.

Giao dịch viên Phòng giao dịch số 5 Agribank Chi nhánh Hà Tây kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo vệ tài sản cho khách hàng lớn tuổi.

Giao dịch viên Hồ Thị Dung (người tiếp nhận yêu cầu của bà Đ.) nhận thấy khách hàng có biểu hiện lo lắng, vội vàng và liên tục trao đổi qua điện thoại với một đối tượng tự xưng là Công an phường La Khê. Nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo, chị Dung đã kiên trì phân tích, giải thích cho bà Đ. về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay. Bên cạnh đó, chị Dung cũng báo cáo Giám đốc Phòng Giao dịch số 5 để xin ý kiến Ban Giám đốc và phối hợp với cơ quan công an xác minh sự việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ bà Đ. bị một đối tượng giả danh Công an phường La Khê lừa đảo, yêu cầu bà Đ. chuyển tiền với lý do: Công an đang điều tra việc mạo danh giấy tờ kêu gọi từ thiện có liên quan đến bà Đ. và yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản của Công an cung cấp để chứng minh sự việc.

Sau khi được cán bộ ngân hàng và Công an phường Quang Trung phân tích, bà Đ. đã nắm rõ các chiêu trò lừa đảo và hủy bỏ yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm. Bà bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cán bộ Phòng Giao dịch số 5 Agribank Chi nhánh Hà Tây đã giúp bà tránh bị lừa đảo, bảo toàn tài sản cá nhân.

Đây không phải là lần đầu cán bộ Agribank Chi nhánh Hà Tây kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo nhắm vào người cao tuổi. Trước đó, vào ngày 23/6/2023, nhân viên Phòng giao dịch Cầu Lão - Chi nhánh huyện Ứng Hòa Hà Tây cũng phát hiện và ngăn chặn thành công một vụ việc tương tự, khi khách hàng lớn tuổi bị yêu cầu rút toàn bộ 120 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để chuyển tiền cho đối tượng giả danh công an.

Những vụ việc trên là lời cảnh báo với người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần cẩn trọng và luôn tỉnh táo trước yêu cầu chuyển tiền từ những người lạ mặt liên lạc qua điện thoại hoặc các ứng dụng mạng xã hội, bất kể họ xưng danh là ai.