Pháp luật Rao ô tô giá rẻ để 'mồi', tay buôn xe cũ thành kẻ lừa đảo với kịch bản chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng Tận dụng kiến thức trong nghề buôn bán ô tô cũ, Nguyễn Duy Phúc dựng nên hàng loạt kịch bản lừa đảo tinh vi: từ lấy thông tin xe trên mạng, đăng bán giá rẻ để “dụ” khách đặt cọc... Với những thủ đoạn được chuẩn bị kỹ lưỡng, Phúc đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ người mua trước khi bị bắt giữ và đưa ra xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kịch bản lừa đảo tinh vi…

Nguyễn Duy Phúc (28 tuổi), trú xã Yên Thành, Nghệ An (xã Văn Thành, huyện Yên Thành cũ) là con đầu trong gia đình có 2 người con. Sinh ra trong gia đình cơ bản nên Phúc được bố mẹ tạo điều kiện cho ăn học đầy đủ. Đến tuổi trưởng thành, Phúc lập gia đình kiếm sống bằng nghề mua bán ô tô cũ.

Bị cáo Nguyễn Duy Phúc. Ảnh: Trần Vũ

Gã đàn ông này thường xuyên giao dịch mua bán xe với nhiều người trên cả nước. Mối làm ăn của Phúc từ đó ngày càng nhiều. Để mở rộng kinh doanh, gã còn huy động nhiều người cùng góp vốn, hứa hẹn chia lợi nhuận. Thế nhưng, việc làm ăn không thuận lợi khiến tình hình kinh doanh mua bán ô tô cũ của Phúc ngày càng tồi tệ. Thay vì nghĩ phương án để vực dậy, gã đàn ông này lại chọn phương án lừa đảo để cứu vãn tình hình.

Chiêu thức lừa đảo của Nguyễn Duy Phúc là lên các trang rao bán ô tô cũ trên mạng xã hội lấy thông tin, hình ảnh xe, sau đó chào bán cho người có nhu cầu. Phúc đánh vào tâm lý khách hàng thích giá rẻ để lừa họ chuyển tiền trước.

Ngày 23/6/2024, thông qua trang rao bán xe ô tô cũ trên mạng, Phúc thấy một người có nhu cầu bán 1 xe ô tô hiệu Hyundai Accent (giá 350 triệu đồng) nên nhắn tin mua, đặt cọc 5 triệu đồng để anh này gửi thông tin, hình ảnh xe. Khi có được thông tin chiếc xe trên, Phúc đăng bài viết, hình ảnh, giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô trên để rao bán xe.

Phúc thường xuyên đăng tải thông tin, hình ảnh mua bán ô tô cũ trên trang cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh tư liệu

Cùng thời điểm này, Phúc nhắn tin cho anh Nguyễn H. L. (SN 1982, trú tỉnh Hưng Yên) để chào bán xe trên với giá 340 triệu đồng. Tuy nhiên, vào buổi chiều khi nghe tin chiếc xe trên dính phạt nguội nên Phúc không mua nữa, nhưng gã không thông báo lại cho anh L. biết.

Chiều 26/6/2024, do cần thêm tiền để trả nợ và thấy anh L. đã đồng ý chuyển tiền mua xe trước đó, Phúc chào bán một chiếc xe khác, giá 295 triệu đồng (trong khi chủ xe rao bán giá gần 350 triệu đồng). Anh L. vì tin tưởng nên đồng ý mua hai xe và chuyển trước một nửa tiền cọc (395 triệu đồng) theo yêu cầu của Phúc. Nhận số tiền trên, Phúc đã dùng toàn bộ số tiền để trả nợ cho nhiều người.

Hôm sau, anh L. hỏi “khi nào nhận được xe” thì gã nói dối đã gửi xe từ miền Nam ra. Đồng thời, Phúc gửi hình ảnh 2 chiếc xe đã chụp trước đây cho khách tin tưởng. Để khách không còn băn khoăn, Phúc đã tự chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh giao dịch chuyển tiền, thể hiện Phúc đã chuyển khoản 300 triệu đồng tiền mua xe cho anh L.

Mấy ngày sau vẫn không thấy xe về đến nơi, anh L. yêu cầu Phúc gửi số điện thoại của tài xế vận chuyển xe để tự liên hệ. Lúc này, Phúc nghĩ ra chiêu thức mới là nhờ một người bạn cùng làm nghề buôn bán ô tô cũ tự nhận là tài xế đang vận chuyển 2 xe ra cho khách. Trước màn kịch hoàn hảo trên, anh L. lại tiếp tục tin tưởng, chờ đợi.

Nhưng sau thời gian liên lạc, chờ đợi mà không có kết quả, anh L. bắt đầu nghi ngờ nên đã vào TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là TP. Hồ Chí Minh) gặp Phúc. Khi giáp mặt, Phúc vẫn nói dối anh L. rằng xe đang được bên vận chuyển chở ra TP Hà Nội và hiện tại bản thân mình cũng không liên lạc được với tài xế. Phúc hứa với anh L. “đúng 2 ngày sau sẽ nhận được xe”.

Trước sự vòng vo của “cò” xe, vị khách nghi ngờ nên yêu cầu trả lại tiền, lúc nào giao xe thì sẽ chuyển tiền. Tuy nhiên, Nguyễn Duy Phúc đã đưa ra nhiều lý do để không chuyển trả lại tiền.

Sau nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được, đầu tháng 7/2024 nạn nhân đã làm đơn trình báo công an. Ngày 20/9/2024, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cha mẹ gánh nợ

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Duy Phúc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Phúc trình bày do làm ăn thua lỗ, áp lực nợ nần nên đã thực hiện hành vi lừa đảo người khác để chiếm đoạt tiền. Bị cáo khai có đủ nhận thức để biết đó là hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo đã đưa ra nhiều lý do để bao biện cho hành vi của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Duy Phúc trình bày do làm ăn thua lỗ, áp lực nợ nần nên đã thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: Trần Vũ

Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động tới gia đình nhờ khắc phục toàn bộ hậu quả cho bị hại. Đến tham dự phiên tòa xét xử con trai, bố mẹ của bị cáo đều mang tâm trạng buồn bã. Họ không ngờ rằng đứa con mà mình luôn tin tưởng lại thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn. Đau buồn nhưng trước hậu quả mà con trai đã gây ra đối với bị hại, họ đã vay mượn tiền để khắc phục.

Nhưng, đó chỉ là một phần nhỏ so với khoản nợ gần 4,4 tỷ đồng mà Phúc hiện đang gánh. Theo cơ quan điều tra, sau khi sự việc bị vỡ lở, có nhiều người làm đơn tố cáo Nguyễn Duy Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức góp vốn kinh doanh mua bán ô tô cũ, nhưng không thực hiện theo đúng thỏa thuận.

Tuy nhiên, quá trình xem xét hồ sơ, cơ quan chức năng xác định giữa hai bên đã tự thỏa thuận với nhau trong việc chung tiền góp vốn mua xe ô tô cũ để bán kiếm lời và có thanh toán chia lợi nhuận. Vì đây là quan hệ dân sự nên cơ quan chức năng không xử lý. Tuy vậy, tại phiên tòa, bố mẹ của bị cáo đã viết giấy cam kết sẽ thay con trai trả nợ những khoản tiền đó cho các “đối tác”.

Ngồi viết vội những tờ giấy cam kết khắc phục hậu quả do “quý tử” gây ra, ánh mắt đấng sinh thành hiện rõ sự chán nản, mệt mỏi. Nhưng ngồi cách đó không xa, Phúc dường như bình thản, hết quay ngược, bị cáo lại ngoái đầu xuống phía dưới. Chỉ đến khi vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện quyền công tố tại phiên tòa nhắc nhở, Phúc mới cúi đầu.

Phúc từng là niềm tự hào của bố mẹ, người thân với công việc làm ăn khá thuận lợi. Nhưng việc gã dính vào bài bạc và đầu tư làm ăn một cách ồ ạt khiến tài chính ngày càng đi xuống. Sau thời gian chọn phương án vay chỗ này, đắp chỗ kia, gã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, để rồi khi nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa.

Tại phiên tòa, bị cáo xin lỗi bị hại, người thân. Nam bị cáo mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời, báo hiếu bố mẹ và lo cho vợ con. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, được tòa áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ hình sự, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Phúc 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa tuyên án xong, Nguyễn Duy Phúc cúi đầu rảo bước nhanh ra khỏi phòng xử án. Phía sau, cha mẹ lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt đờ đẫn, bất lực. Không ai nói gì. Sự im lặng lúc này như nặng trĩu cả gian phòng. Con sa cơ vào vòng lao lý, món nợ chất chồng vẫn còn đó chỉ khiến những mái đầu thêm bạc, đôi vai gầy thêm oằn.