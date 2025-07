Pháp luật Ông trùm 9X người Việt cầm đầu đường dây lừa đảo tại Tam Giác Vàng Hoàng Văn Trung (31 tuổi) cầm đầu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài, lập ra sàn giao dịch vàng ảo “ATFX” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam.

Ngày 17/6, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Công an Lào triệt phá thành công đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia hoạt động tại trung tâm Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Hoàng Văn Trung (31 tuổi, trú tại Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) là đối tượng cầm đầu đường dây vừa bị bắt giữ cùng 73 đối tượng.

Đối tượng Hoàng Văn Trung cầm đầu tổ chức lừa đảo. Ảnh: Công an Điện Biên

Trước đó, từ một thông tin bất thường trên không gian mạng vào tháng 2, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện dấu vết của một tổ chức lừa đảo đang hoạt động ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào).

Quá trình xác minh, đường dây này do Hoàng Văn Trung cầm đầu, liên kết với nhiều đối tượng người nước ngoài để lập ra sàn giao dịch vàng ảo “ATFX”, nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Nhận định đây là loại tội phạm có yếu tố xuyên quốc gia, tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi và điều hành từ ngoài lãnh thổ, đầu tháng 6, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án 625T do Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp xét hỏi các đối tượng. Ảnh: Công an Điện Biên

Địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng nằm sâu trong vùng rừng núi hiểm trở tại đặc khu Tam Giác Vàng, nơi được coi là "tâm bão" nóng về an ninh. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do địa hình, ngôn ngữ, pháp lý nước sở tại...

Ngoài ra, đối tượng Hoàng Văn Trung cùng các đồng phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động, che giấu tung tích, liên tục thay đổi nơi ẩn náu, di chuyển qua các tuyến biên giới và dùng ứng dụng mã hóa để trao đổi nội bộ.

Vào tháng 6, khi lực lượng chức năng nước bạn mở đợt truy quét tại khu vực biên giới, nhóm tội phạm lập tức rút sâu vào trung tâm khu vực Tam Giác Vàng, cất giấu toàn bộ thiết bị điện tử và lên kế hoạch bỏ trốn sang Campuchia theo nhiều hướng để tránh sự phát hiện của Công an.

Đến đầu tháng 7, nguồn tin trinh sát báo về: nhóm cầm đầu chuẩn bị chia nhỏ lực lượng, rút khỏi đặc khu. Trước tình hình cấp bách, Ban chuyên án quyết định phá án sớm hơn dự kiến, triển khai đồng loạt nhiều mũi tấn công.

Số tang vật Ban chuyên án thu giữ. Ảnh: Công an Điện Biên

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Lào triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát.

Ngày 5/7, tại trung tâm đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, hai mũi trinh sát gồm 58 cán bộ chiến sĩ của Công an Việt Nam và Công an Lào kiểm tra, khám xét 2 điểm nghi vấn.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ 45 đối tượng, trong đó có Hoàng Văn Trung khi đang lẩn trốn tại một quán bar.

Cùng thời điểm, tại sân bay Thủ đô Viêng Chăn, một tổ công tác khác đã bắt giữ 14 đối tượng khi đang làm thủ tục bay sang Campuchia. Tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, thêm 15 đối tượng bị bắt khi đang trên đường từ Lào về Việt Nam để tìm cách vượt biên.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, 74 đối tượng (59 người Việt Nam, 15 người Trung Quốc) trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã bị bắt giữ tại 3 điểm nóng: Tam Giác Vàng, Viêng Chăn và Tây Trang.

Các đối tượng bị di lý từ Lào về Việt Nam. Ảnh: Công an Điện Biên

Rạng sáng 9/7, toàn bộ 59 đối tượng người Việt Nam cùng tang vật được áp giải qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, đưa về trụ sở Công an tỉnh Điện Biên.

Đến 20h cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can, trong đó có Hoàng Văn Trung với vai trò chủ mưu, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất là chung thân.