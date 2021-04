Khởi tố kẻ hiếp dâm và sát hại bé gái 5 tuổi nhà hàng xóm

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp thông tin cho báo chí.

Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến vụ cháu P.N.Q.N (5 tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa) bị sát hại và xâm hại tình dục , gây bức xúc dư luận trong những ngày qua.Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an BRVT cung cấp thông tin cho báo chíPhạm Văn Dũng, sinh năm 1975 là hàng xóm của nạn nhân, có quen biết với gia đình. Khoảng 17h30 ngày 17/4, Dũng đi bộ đến nhà ông Nguyễn Trúc Anh dự đám giỗ (ở cùng hẻm). Đến khoảng 20h, Dũng đi bộ về nhà. Thấy nhà khóa cửa, Dũng biết vợ đang đi dự tiệc sinh nhật bên nhà mẹ vợ nên đi bộ định sang dự tiệc cùng.

Trên đường đi, Dũng phát hiện cháu N. và cháu L. (cháu trai chơi cùng N.) đi theo sau, Dũng nảy ý định xâm hại tình dục cháu N. Dũng đứng ở cổng nghĩa địa đợi N. đi đến sau đó bế cháu N. tới gò cát cạnh sân bóng và đặt cháu N. xuống. Khi N. la lên, Dũng sợ có người phát hiện nên đã bóp cổ cháu N. và dùng tay xâm hại cháu rồi bỏ đi.



Đến 22h ngày 17/4, chị V.T.T.T (mẹ cháu N.) cùng em trai và bạn phát hiện cháu N. đã tử vong tại gò cát thuộc bãi đất trống cách nhà khoảng 100m.Kết quả khám nghiệm cho thấy cháu N. bị chèn cổ gây ngạt thở dẫn đến tử vong, bị xâm hại tình dục. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 đôi dép màu đỏ của nạn nhân.Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: "Ông Dũng là người sống cùng khu phố với cháu N. tức nhiên là có quen biết với gia đình nạn nhân. Đến thời điểm này Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh BR-VT đã khởi tố và bắt tạm giam bị can đối với 2 tội danh là Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BR-VT cũng đã phê chuẩn các quyết định này".