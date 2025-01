Pháp luật Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng Ngoài ông Hoàng Văn Thắng - nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn còn có 11 đồng phạm khác cũng vừa bị khởi tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án "Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ NN&PTNT, Công ty Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương liên quan.

Liên quan đến vụ án, CQĐT khởi tố đối với 12 bị can, trong đó khởi tố 3 bị can về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, gồm: Hoàng Văn Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; Trần Tố Nghị, nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng Công trình và Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2.

Bị can Hoàng Văn Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (trái) cùng 2 bị can Trần Tố Nghị và Trần Văn Lăng (áo đỏ). Ảnh: Bộ Công an

CQĐT khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Đắc Điệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5; Trần Văn Nhì, Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 8; Phạm Đông Phương, nguyên Phó Giám đốc Ban 2; Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân; Vũ Đình Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân; Tạ Văn Thuyết, Giám đốc Ban 1; Nguyễn Văn Thuật, Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 1; Lê Văn Hiền, nguyên Giám đốc Ban 8 và Mai Quang Vượng, nguyên Phó Giám đốc Ban 8.

9 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã làm rõ hành vi của nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng và nguyên quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng Công trình, Bộ NN&PTNT Trần Tố Nghị.

Theo đó, hai người trên đã thỏa thuận, nhận tiền của Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu trong Liên danh, từ đó chỉ đạo để lãnh đạo các Ban thuộc Bộ NN&PTNT thông đồng, móc ngoặc, vi phạm quy định về đấu thầu, giúp Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu trong Liên danh trúng thầu tại các Dự án bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, gây thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước (bước đầu xác định gây thiệt hại hơn 234 tỷ đồng).

Các dự án gồm: Dự án Hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, do Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi 4 (Ban 4) làm Chủ đầu tư; Dự án Hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn, do Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi 2 (Ban 2) làm Chủ đầu tư; Dự án Hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk, do Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi 8 làm Chủ đầu tư và Dự án Hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, do Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi 1 (Ban 1) làm Chủ đầu tư.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại Bộ NN&PTNT và những đơn vị trực thuộc, Công ty Hoàng Dân cũng như các nhà thầu, đơn vị thi công để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.