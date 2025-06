Pháp luật

Khởi tố nữ giám đốc sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1988, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm".