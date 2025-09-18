Khởi tố tài xế lao xe vào chợ ở Lao Bảo khiến nhiều người thương vong

Tối 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết và nhiều người bị thương tại ngã ba giao nhau giữa Km 74+800m Quốc lộ 9 và đường ĐT 586, thuộc địa phận thôn Tân Long, xã Lao Bảo.

Các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Hoàng (SN 1973), trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê chuẩn quyết định.



Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Trần Minh Hoàng đã có hành vi điều khiển xe ô tô có biển kiểm soát 37C-587.63 lưu thông không đúng phần đường quy định gây tai nạn giao thông làm 3 người chết gồm: Hồ Văn Thua (SN 2000), trú tại bản Ba Lọ, huyện Mường Noòng, tỉnh Savannakhet, Lào; Hồ Thị Bé (SN 2006), trú tại bản 5, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào; Hồ Văn Dơn (SN2001), trú tại thôn Ra Po, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị.



Trước đó, như TTXVN đã đưa tin vào khoảng 7 giờ 47 phút ngày 17/9, tại chợ Tân Long, thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, xe ô tô có biển kiểm soát 37C - 58763 do ông Trần Minh Hoàng (SN 1973), trú tại thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, chở theo ông Võ Nhật T. (SN 1977) trú tại Đồng Nai, lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo. Khi đến ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe bất ngờ lao thẳng vào khu vực chợ.