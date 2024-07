Pháp luật Khởi tố thêm 3 bị can vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ Ba bị can Nhân, Trâm Anh và Ngà đã đặt mua mua gần 130 hóa đơn GTGT khống để bán lại cho các công ty với giá dao động từ 6,5-9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố, tiến hành Lệnh khám xét chỗ ở, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước do Dương Thanh Thủy thực hiện.

Các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Hoài Nhân (trái) và bị can Nguyễn Thị Thu Ngà.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, 3 đối tượng mới bị khởi tố gồm Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000, thường tỉnh Bình Phước), Đặng Trâm Anh (SN 1993, thường trú tại tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996, thường trú tại tỉnh Bình Phước).

Các đối tượng này bị khởi tố theo Điều 203 Bộ luật Hình sự về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Quá trình điều tra cho thấy vào tháng 11/2023, nhận thấy một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa kê khai hàng hóa đầu vào, Nguyễn Hoài Nhân và Đặng Trâm Anh đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Ngà để tìm kiếm và đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Sau đó, Ngà đã liên hệ với Dương Thanh Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá dao động từ 6,5% đến 9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, thường trú tại Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.”

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với Đặng Trâm Anh.

Kết quả điều tra xác định bị can Dương Thanh Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội rồi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đăng ký thành lập 18 công ty với mục đích bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với tỷ lệ 3%-5% của số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế, cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế, gian lận thuế.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.