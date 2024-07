Pháp luật Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cho vay nặng lãi Từ năm 2022 đến 2023, bà Hương 2 lần cho vợ chồng P.T.T và N.V.B vay tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất tương đương 108%/năm.

Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can tạm giam 2 tháng đối với bà Lê Thị Hương (53 tuổi, trú tại khóm 6, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.”

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến 2023, bà Hương 2 lần cho vợ chồng P.T.T và N.V.B (trú tại thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm, huyện hải Lăng, Quảng Trị) vay tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất tương đương 108%/năm. Lãi mà bà Hương thu cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Sau khi trừ phần lãi suất theo quy định (20%/năm), bà Hương đã thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 121,6 triệu đồng.

Công an huyện Hải Lăng đọc lệnh bắt, tạm giam đối với bị can Lê Thị Hương tại nhà riêng. (Nguồn: Báo Quảng Trị)

Theo cơ quan chức năng, hành vi của bà Hương có dấu hiệu phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an huyện Hải Lăng thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân trong và ngoài địa bàn để những ai đã từng vay tiền của bà Lê Thị Hương theo lãi suất cao hơn mức quy định thì liên hệ với đơn vị để được giải quyết theo quy định của pháp luật.