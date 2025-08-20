Thứ Tư, 20/8/2025
Pháp luật

Khởi tố tội giết người đối với kẻ dùng xe đâm thẳng vào người CSGT

Khắc Lịch 20/08/2025 16:23

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đại Phong (quê tỉnh Quảng Trị), để điều tra về tội giết người.

Trước đó, sáng 11/8 vừa qua, tổ công tác Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương thì phát hiện Trần Đại Phong điều khiển xe mô tô, chở theo người phía sau, chạy với tốc độ rất cao.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng không dừng xe theo hiệu lệnh của tổ công tác mà tiếp tục điều khiển phương tiện với tốc độ cao, tông vào Trung tá Nguyễn Hoàng Trung khi đang ra tín hiệu cho đối tượng dừng phương tiện.

Khởi tố đối tượng tông cán bộ CSGT tội giết người -0
Đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung.

Camera của một nhà dân gần hiện trường ghi lại cho thấy, Trung tá Nguyễn Hoàng Trung bị xe mô tô của đối tượng tông trúng giữa người, hất văng lên cao, lộn một vòng, cách hiện trường khoảng 5m. Cú va chạm mạnh do bị xe ô tô tông trúng và rơi từ trên cao xuống đất khiến Trung tá Nguyễn Hoàng Trung bị gãy chân trái, nhiều thương tích ở vùng mặt và tay, bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi được sơ cứu, Trung tá Nguyễn Hoàng Trung đã được đồng đội chuyển tới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh phẫu thuật, điều trị. Hiện sức khỏe đang dần bình phục nhưng phải mất thời gian khá dài mới có thể đi lại bình thường.

Ngay khi sự việc xảy ra, Trần Đại Phong đã bị khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở Công an xã Liên Hương để phục vụ điều tra. Người ngồi sau Trần Đại Phong bị thương nhẹ đã được Công an chuyển tới Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong kiểm tra, điều trị vết thương.

