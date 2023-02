Khởi tố vụ án 'Đưa, nhận và môi giới hối lộ' tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ, khởi tố và tạm giam 11 bị can là lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 13/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa, nhận và môi giới hối lộ” diễn ra tại hai cơ sở 37-01S (có địa chỉ tại thành phố Vinh) và 37-02S (tại thị xã Thái Hòa) của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt với tội phạm tham nhũng - chức vụ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã nắm được thông tin về việc có dấu hiệu hành vi đưa, môi giới, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An (gồm 02 cơ sở 37-01S và 37-02S).

Từ công tác nắm tình hình xác định một số lãnh đạo, cán bộ của 2 Trung tâm Đăng kiểm tại cơ sở 37-01S và 37-02S đã móc nối với một số đối tượng “cò” bên ngoài để đưa, nhận và môi giới hối lộ của các chủ phương tiện trong việc hoán cải xe ô tô nhằm bỏ qua các lỗi vi phạm trong hoạt động đăng kiểm.

Sau một thời gian xác lập đấu tranh chuyên án, ngày 5/2/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã tiến hành tạm giữ hình sự 13 đối tượng, trong đó có 1 Giám đốc, 2 Phó Giám đốc, 4 trưởng các phòng kiểm định, nghiệp vụ; 3 nhân viên đăng kiểm thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An và 3 đối tượng môi giới để điều tra làm rõ hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.