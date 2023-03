Khởi tố vụ án mẹ kế hành hạ con riêng của chồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Liên quan đến vụ việc mẹ kế đánh con riêng của chồng, tối 7/3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “hành hạ người khác”.

Liên quan đến vụ việc, sáng 22/2, thầy cô Trường Tiểu học Lợi An 2 (xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) phát hiện cháu L.M.T (học lớp 1A) có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện nhiều vết thương trên người cháu.

Qua xác minh ban đầu, cháu L.M.T bị mẹ kế là H.M.N (thường trú ấp Cái Bát, xã Lợi An) đánh vào tay, lưng, chân và mông với khoảng 20 vết bầm tím.

Nguyên nhân vụ việc là do bà H.M.N nghi cháu L.M.T lấy trộm 20.000 đồng của cha bà N. Tức giận, bà H.M.N dùng roi tre đánh vào nhiều nơi trên cơ thể con riêng của chồng.

Giáo viên Trường Tiểu học Lợi An 2 đã nhanh chóng báo cáo vụ việc đến UBND xã Lợi An để xác minh, vào cuộc làm rõ.

Sau đó, UBND xã Lợi An đã làm việc với đại diện gia đình là ông L.V.C (cha cháu T) và bà H.M.N, yêu cầu cam kết không để xảy ra trường hợp tương tự, chăm sóc tốt, tạo điều kiện thuận lợi để T. tham gia học tập.

Trước sự việc, UBND huyện Trần Văn Thời đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã Lợi An, các đơn vị có liên quan triển khai ngay biện pháp bảo vệ, hỗ trợ cháu T.

Bên cạnh đó, UBND huyện Trần Văn Thời cũng giao Công an huyện khẩn trương chỉ đạo Công an xã Lợi An điều tra nội dung vụ việc và sớm có kết luận; xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì yêu cầu xử lý hình sự đúng quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, nhằm đảm bảo an toàn cho cháu, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu UBND huyện Trần Văn Thời khẩn trương triển khai các giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ, giải quyết dứt điểm không để vụ việc phát sinh; đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định.