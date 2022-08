Khởi tố vụ án nữ sinh lớp 12 bị tông tử vong

Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 thuộc Quân chủng Phòng Không – Không quân đã khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu tội phạm trong vụ nữ sinh lớp 12 bị ôtô tông tử vong.

Ngày 7/8, quyết định trên đã được Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 thông báo với VKS cùng cấp và Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Điều tra ban đầu xác định, sáng 28/6, Thiếu tá Hoàng Văn Minh - Trợ lý tài chính Trung đoàn 937 (đóng tại Phan Rang) lái ô tô 7 chỗ trên đường 16/4. Khi đến gần cổng Ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận, người này chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng, tông ôtô vào xe máy do em Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, chạy cùng chiều phía trước.

Nữ sinh ngã, bị hất văng về trước, đầu đập xuống nền đường, va vào trụ điện. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tài xế Minh đã "chuyển hướng không an toàn" - lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến vụ tai nạn, phải khởi tố vụ án. Do ông Minh là cán bộ Quân chủng Phòng không – Không quân nên Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã đề nghị Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 xử lý theo thẩm quyền.

Gia đình Hoàng Anh cũng gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý người vi phạm. Mới đây, gia đình bất ngờ nhận thông báo "kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu".

Mọi người bức xúc, cho rằng kết quả này không đúng, nghi ngờ hoạt động điều tra có khuất tất. Bởi Hoàng Anh là học sinh ngoan hiền, sáng hôm đó nữ sinh đến trường lấy giấy báo thi tốt nghiệp THPT, khi về thì bị tai nạn, không thể có liên quan đến bia, rượu.

Tại buổi họp báo chiều 2/8, bác sĩ Thái Phương Phiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, nhận sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân dẫn đến kết quả "không đủ độ tin cậy", đồng thời xin lỗi gia đình Hoàng Anh.