Xã hội Nghệ An: Lan can rơi từ tầng 4 xuống khiến 3 nữ sinh nhập viện Nhóm nữ sinh đang đứng ở sân trường thì bất ngờ lan can bằng inox trên tầng 4 rơi trúng. Vụ việc xảy ra ở Trường thực hành sư phạm Đại học Vinh.

Trưa 14/4, ông Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, cho biết 3 học sinh bị lan can rơi trúng đã được đưa vào Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An điều trị. Hiện một em bị thương nhẹ, đã ra viện, hai em còn lại đang chờ kết quả chụp chiếu để đánh giá.

Trong khi đó, lực lượng công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc.

Công an đang phong tỏa hiện trường. Ảnh: Tiến Hùng

Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng 9h30 sáng 14/4, một nhóm học sinh chơi đùa trên tầng 4 của Trường thực hành sư phạm Đại học Vinh. Lúc này, các em xô đẩy nhau đoạn gần lan can, khiến đoạn lan can làm bằng inox rơi xuống phía dưới. Đoạn lan can này dài gần 2 mét, cao gần 1 mét.

Thời điểm xảy ra vụ việc, dưới sân trường đang trong giờ ra chơi nên có rất nhiều học sinh. Đoạn lan can rơi trúng nhóm nữ sinh lớp 9, làm ba em bị thương. Trong đó, một nữ sinh bị chảy máu nhiều, nằm bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, giáo viên trong trường đã đưa các em tới bệnh viện cấp cứu.

Vị trí lan can bị rơi xuống. Ảnh: Tiến Hùng

"Lúc đó trên tầng 4 có một nhóm học sinh đang chơi đùa thì bất ngờ lan can rơi, một bạn có thể đang dựa vào lan can nên suýt rơi xuống luôn. May mắn được ai đó kéo lại nên chỉ chới với", một nhân chứng cho biết.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang đuợc cơ quan công an làm rõ.

Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật.