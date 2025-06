Pháp luật Không chấp hành lệnh đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC, một doanh nghiệp ở Nghệ An bị phạt 80 triệu đồng UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trường Giang A do không chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Cụ thể, theo Quyết định số 43/QĐ-XPHC ngày 28/5/2025 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký ban hành, Công ty TNHH Trường Giang A (địa chỉ số 17, đường Phạm Nguyễn Du, phường Vinh Tân, TP. Vinh) đã không thực hiện theo Quyết định đình chỉ hoạt động số 2428/QĐTDC-PC07 ngày 24/8/2024 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – Công an tỉnh Nghệ An.

Quyết định đình chỉ này áp dụng đối với Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện và thiết bị dân dụng của công ty nói trên. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp lệnh đình chỉ.

Với hành vi vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Trường Giang A bị xử phạt số tiền 80 triệu đồng theo quy định của pháp luật.